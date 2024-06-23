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他酸王心凌是B咖在大陸紅啥？網曝「以前超火」：每班都放她的歌

聯合新聞網／ 綜合報導
王心凌人氣相當旺。圖／天晴娛樂提供
王心凌人氣相當旺。圖／天晴娛樂提供

王心凌近幾年因在大陸參加綜藝節目爆紅，台灣網友不解，「王心凌在台灣也只能算是B咖歌手吧，是在紅什麼？」其他人卻說，王心凌過去在台灣也非常知名，「那時國中每班都在放她的歌」。

王心凌上月現身小巨蛋，出席hito流行音樂獎，她風光奪下5大獎，包括最受歡迎女歌手人氣大獎、hito冠軍王，相當風光。

一名網友PTT發文詢問「王心凌在大陸是在紅什麼？」他表示，王心凌在台灣只是個B咖歌手，甚至稱不上小天后，唱歌技巧輸給張惠妹、跳舞技巧輸給蔡依林，也沒有梁靜茹、孫燕姿等人唱歌好聽，如今在大陸卻紅成天后，「這到底怎麼回事？有人看得懂嗎？」

其他人不以為然留言「大陸人很多年輕時都聽台灣藝人的歌」、「同理，對你父親輩來說，周杰倫紅什麼」、「跟張惠妹又不是同時期，要比好歹跟張韶涵比」、「前兩年的回憶殺，就火了」、「洗腦歌比較好聽吧」、「應該問王心凌在台灣為什麼不紅？」、「你才B咖，那時國中每班都在放她的歌，人家這年紀保養還能唱跳，不要眼紅成這樣」、「純粹就是酸民看不得人好而已」。

還有人留言「笑死台灣自己不給舞台好意思說人B咖？多久沒出個像樣的藝人了」、「經典歌不少，還能維持這種唱跳的水準，已經屌打很多二三線藝人了吧」、「那時候台灣樂壇一堆妖魔鬼怪，還能展露頭角已經很厲害了，哪像現在台灣樂壇都沒什麼像樣的新人歌手」、「當年可是號稱蔡依林接班人」。

PTT 小巨蛋 王心凌

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