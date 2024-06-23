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台人赴日吃拉麵1舉動被店家制止 作家提醒：看外文菜單多收費

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人到日本拉麵店排隊「解壓縮」。示意圖／ingimage
台灣人到日本拉麵店排隊「解壓縮」。示意圖／ingimage

日本台灣人最愛的旅遊目的地之一，當地美食相當受到台人青睞，尤其日本有許多大大小小的拉麵店，更是台人最愛。不過專家提醒，到日本拉麵店排隊千萬不能「解壓縮」，也就是不可代排，必須等到用餐人數全體到達才能排隊，否則會被店員制止，另若是看外文菜單還會被加價。

作家「發現心樂園」在臉書粉專發文表示，他的朋友近日赴日本旅遊，想不到去拉麵店排隊用餐時被「解壓縮」。當天排隊用餐人數眾多，快要輪到前面某組客人時，突然又出現同行的幾位朋友加入隊伍中，當下立刻被店員制止，要求一行人重新排隊，非常丟臉。

「發現心樂園」提醒，「各位去日本的大家，雖然沒有明文規定，不過在日本排隊，基本上不允許解壓縮這個方式」；另外若是使用韓文、英文、中文菜單，會被多收150日幣（約新台幣30元），建議可以直接索取日文菜單，避免被多收費。

其他人則留言，「店面的周圍其實都有中英文告示一些注意事項，不知道是不是刻意看不懂還是認為這樣的行為沒差」、「我去排一次，浪費了1.5小時。只是湯好喝，麵條我不喜歡。我還是一蘭拉麵好了」、「我現在去日本都不吃現場排隊的店。明明可以裝號碼機抽號碼牌，沒這種設備也可以填排隊表，不思改進，讓客人傻傻的站著排隊，還會擋到行人、阻礙交通或妨礙其他店家」。

不少人對於外文菜單多收費一事相當驚訝，有類似經驗的網友分享「我跟朋友去秋葉原吃燒肉，原本訂了『放題（吃到飽）』，但入座後就給我們普通中英日文的單店的菜單，剛入座的時候，同店員用英文講我們訂了『放題』，但他們說NoNoNo，之後轉頻道用日文兼把日文訂位網站的資料給他們後，就用一張白色A4紙寫的菜單出來，但裡面的菜單寫法是カタカナ、一個漢字也沒有，價錢也不同」。

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