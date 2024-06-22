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有住戶丟「整包大便」到廚餘桶！管委會開嗆：彩色列印公告犯人長相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己社區的管委會貼出一張公告，指出有住戶在廚餘桶裡「丟了整包大便」，將會把犯人照片用「彩色」列印公告。圖/取自臉書社團「爆怨2公社」
一名網友分享，自己社區的管委會貼出一張公告，指出有住戶在廚餘桶裡「丟了整包大便」，將會把犯人照片用「彩色」列印公告。圖/取自臉書社團「爆怨2公社

台灣許多社區有垃圾、廚餘代收的服務，一名網友分享，自己社區的管委會貼出一張公告，指出有住戶在廚餘桶裡「丟了整包大便」，將會把犯人照片用「彩色」列印公告。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」分享一張照片，內容是社區管委會的公告，指出有住戶將整包大便丟入廚餘桶內，也有住戶將整包廚餘放在廚餘桶旁邊，管委會決議調閱監視器畫面，將違規住戶的影像「彩色列印」並公告，讓他直呼「還真的很想知道，到底是誰家的大便，拿來丟廚餘桶」。

貼文一出後，多數網友都覺得好笑，紛紛表示「這種人給他公開鞭一次，會安份好一陣子」、「看到彩色列印我跟老公笑到噴口水，看樣子管委會真的很生氣」、「更怕是人的大便」、「可以從色澤觀察這個人身體有沒有健康」。此外，也有網友認為「大便也是廚餘的一種啊，反正最後都是堆肥，有啥差」。

住戶 大便 廚餘 監視器 管委會

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