喝奶蓋驚見杯底有「茶葉根」！真身曝光網狂嘔︰有夠噁心

奶蓋是近年的人氣飲品，不少人喜歡品嚐。台灣有人妻在網上分享，習慣打開杯蓋飲奶蓋，有一日如常品嚐，但飲到最後一口時發現異物，最初以為是「茶葉根」，豈料細看後卻發現是死去的小壁虎，慨嘆「牠是死的，我也快了」。網友紛紛驚呼「心理陰影面積太大了」、「真的有夠嘔心，我會去洗胃」、「當中藥材賣？」。

原PO在facebook群組「爆料公社二社」表示，習慣打開杯蓋品嚐奶蓋，最近如常在彰化購買，飲到最後一口時見到疑似「茶葉根」的異物，於是撈來查看，卻發現是死去的小壁虎，抱怨「現在只想怎麼吐出來」，即使致電給店家，但都無人接聽，形容「牠是死的，我也快了」。

原PO崩潰形容「牠是死的，我也快了」。（facebook群組「爆料公社二社」圖片）

多名網友留言指「夏天到了，爬蟲類出現了」、「中藥材，賺翻了」、「當作喝藥酒吧」、「好可怕」、「這個我喝到的話，應該會原地往生」。

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文章授權轉載自《香港01》