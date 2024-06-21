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「現在孩子很有錢？」他見國高中生拿蘋果筆電去星巴克 網曝1現象造成

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現不少國高中生都會聚集在咖啡廳，並且拿著平板、筆電等3C產品，讓他好奇現在的孩子是否越來越有錢？ 示意圖／ingimage
原PO發現不少國高中生都會聚集在咖啡廳，並且拿著平板、筆電等3C產品，讓他好奇現在的孩子是否越來越有錢？ 示意圖／ingimage

3C產品越來越普及，幾乎每人都會同時擁有手機、筆電平板等產品，有一名網友發現在咖啡廳可以看到不少國高中生拿著平板、筆電，就連吃飯也是花錢不手軟，讓他相當訝異「現在學生是越來越有錢了嗎？」

原PO在PTT發文表示，常在路易莎、星巴克等知名咖啡廳，看到不少國高中生會三五好友拿著平板、蘋果筆電等3C產品聚在一起，出去外面吃飯也都是選擇SUKIYA、藏壽司等餐廳，去健身房更是毫不猶豫就辦會員，讓他看了非常驚訝。

原PO說自己大學畢業出社會工作才敢去這些餐廳，3C產品也是後來賺錢才買的，學生時期就算要運動健身就只能去學校或運動中心，因此看到現在學生的情況，讓他忍不住驚嘆，「天啊！台灣人其實越來越有錢了吧…窮得只剩下我」。

不少人也認同現在多數家庭都相當富裕，「能這樣生的子女，通常都是在家境相對好的家庭」、「有錢的父母才敢生」、「00後誰爸媽沒買房敢生小孩？」、「會去那些地方消費的小孩，本來有錢的比例就高啊」、「父母有錢+1。沒錢都不敢生，物競天擇」、「爸媽有錢啊，不知道他們都拿附卡的嗎？買什麼直接刷」。

還有網友認為是因為現在少子化關係，小孩的資源也就更多，「爸媽有錢，且8年級開始大多獨生子女」、「少子化大勝利，資產是累積的，未來小孩子只會越來越有錢」、「認真覺得台灣人有錢的很多，小孩越來越少，所以養得更精緻吧」、「就父母有錢啊，生一個兩個，生兩三個平分掉資源了」、「現在獨生子女一狗票，家裡十幾個長輩就只需要疼這隻小孩，你覺得這小孩的資源會少？」

少子化 平板 星巴克 筆電

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