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全台僅1處有！路口見超長號誌桿「橫跨3車道」 內行讚2優點：直覺好用

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友發文分享，他行經新生南路路口時，發現1紅綠燈桿長度橫跨了3個車道，設計獨特。圖擷自Google Map
一位網友發文分享，他行經新生南路路口時，發現1紅綠燈桿長度橫跨了3個車道，設計獨特。圖擷自Google Map

由於台灣人口密度高、可利用的土地面積不大，經常會發生道路設計不良而導致的事故。近日有網友在社群平台上分享，他發現某路口的紅綠燈橫跨了「3個車道」，超長的臂桿設計十分特別，讓他直呼「紅綠燈也會排擠人」？對此，有內行網友解答，這種美式的號誌桿優點很多，不過目前全台灣只有原PO所攝的大安區新生南路二段路口可以看見，有點可惜。

原PO在FB社團「「路上觀察學院」上傳一張照片，只見圖中路口除了一般的紅綠燈外，還另外設置了一個臂桿超長、從路邊橫跨了3個車道的號誌燈，令原PO感到十分新奇，開玩笑表示「霸凌is bad，紅綠燈也會排擠人」？

該貼文也引起網友們熱烈討論，有不少人馬上認出紅綠燈的所在地點，「台北市新生南路」、「台北市大安森林公園附近」、「新生南路，金華街口」。

有人困惑為何會有這種設計奇特的紅綠燈，對此，內行的網友說明這是美式的號誌桿，其優點是可以防風，並讓後車更清楚看到紅綠燈，「不過全台灣只有這個路口試辦」、「原本是因為總統府前面不能插紅綠燈，所以交工處買了這支來用」。

許多人大讚該設計十分便民，「常常開這裡很有感，因為最左側車道第一台車看不到右邊的紅綠燈」、「這個設計其實挺好的」、「喜歡這種號誌，現況真的很亂，常常不知道看哪一個」。

至於為何美式號誌桿無法普及，有人解答，「因為台灣的法規指定，紅綠燈只能是你常看到的那個樣子」，若要換成這種號誌桿，只能夠透過修法，或是以試辦性質放置。

紅綠燈 車道

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