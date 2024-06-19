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飛兒樂團以前曾比五月天紅？ 資深粉絲曝：光1首歌就狠甩幾條街

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「F.I.R飛兒樂團以前真的很紅嗎？」圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇「F.I.R飛兒樂團以前真的很紅嗎？」圖／聯合報系資料照片

說到飛兒樂團，許多人想起耳熟能詳的「月牙灣」、「千年之戀」等經典名曲，日前有網友聽同事分享「以前飛兒樂團比五月天紅」，讓他不禁好奇「這是真的嗎？」對此，一大票網友直言「真的很紅，以前每個電台都在播他們的歌」。

一名網友在PTT發文指出，他平常很少聽歌，台灣的樂團也只知道五月天，可是同事分享「以前飛兒樂團比五月天紅」，讓他好奇發問「這是真的嗎？飛兒樂團以前很紅嗎？」

而許多資深粉絲回應「剛出道的時候很紅，每個電台都在播歌」、「KTV一定有人點」、「我覺得比五月天好聽，但沒有比較紅」、「當初『飛行部落』音樂下去就知道」、「巔峰期的飛兒樂團跟信樂團都壓過五月天」、「2004年那時候他們紅得很誇張」、「『月牙灣』這首歌我覺得唱功跟作曲最經典」、「你看飛兒自己出來唱，只唱『我要飛』、『Linda』價格也可以這麼貴，就知道是真的紅」、「以前是真的爆紅，要是沒有發生很多事，可以跟五月天齊名了」、「『月牙灣』我到現在還會聽，作曲有日本流行歌的影子，編曲則太單調，靠飛兒的唱歌技巧紅的」、「膾炙人口的歌曲滿多首的，KTV榜上有名」、「光是一首『月牙灣』就超紅，狠甩五月天不知道幾條街」、「超紅的啊，當時電視、MTV、網咖、電台的傳唱率超高」。

樂團 音樂

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