進貨一堆放到快過期！為何藥局保險套經常滯銷 網揭原因：不是怕尷尬

許多衛教宣導文章都會提醒，伴侶進行性行為時，務必全程戴上保險套，以預防性病感染以及避孕。一名網友透露，在藥局工作3年多的朋友曾和她分享，藥局會固定進貨保險套，但銷量很差經常滯銷，甚至一堆放到快過期，令她很疑惑，是什麼原因導致藥局的保險套滯銷，貼文曝光後引發熱烈討論，網友紛紛指出關鍵原因。

原PO在Dcard發文表示，近日和大學朋友聚會時，一名女性朋友就分享在藥局工作的有趣觀察，表示如果碰上連續假期，威而鋼在放假前夕會賣得特別好，但保險套銷量卻特別差，「我們發現這一區的人不愛戴套，導致事後藥會在節後賣得好...所以我們藥局常常進了一堆保險套都放到快過期」。

一票大學朋友聽到這席話感到訝異，沒想到藥局保險套有滯銷情況，原PO也在文章最後面呼籲女性網友，在和伴侶進行親密交流時一定要戴保險套，「事後藥非不得已還是少用啊，女孩子愛護自己的子宮」。

貼文曝光後引發討論，一些曾在藥局上班的網友贊同回應，「真的！我也在藥局工作，那個保險套都沒在銷的，然後事後藥一直在賣，都懷疑現在的人都不需要套子了嗎」、「之前待過藥局，賣最好的真的是威爾剛再來是事後藥，潤滑液還賣的比保險套好，真的沒啥遇過有人來買保險套」、「已經放過期到公司不想進貨直接下架了...」。

至於為何藥局的保險套銷量差？其他網友解釋因為網購保險套品項較多，如果要去實體店也會選擇去超商或藥妝店比較方便又優惠，「不是藥局不好，是網購更有性價比」、「網購還有個好處，尺寸很多還有一堆牌子可以挑，因為不是每個藥局、超商、賣場都有賣大尺寸的」、「保險套去便利商店買更方便啊」、「藥妝店的常常有打折促銷啊」。

有網友也分享在藥局購買保險套經驗，「通常保險套不會想去藥局買，因為一進去就會被關心需要買什麼」、「在藥局買，可能要跟櫃檯人員確認購買尺寸，這時候真的有點尷尬，如果買的闊度較小，然後櫃檯又是女性，且又面帶微笑面對自己，在那個對視情況，可能沒辦法進一步解釋」、「潤滑液通常跟保險套一起買，藥局潤滑的種類太少容量也少」。