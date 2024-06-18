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他見大陸同事回訊息頻傳「==」超火大 意思揭曉台灣人傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO和大陸助理聯繫公事，但對方卻不斷回覆「==」這個符號，讓他看了非常火大。 示意圖／ingimage
原PO和大陸助理聯繫公事，但對方卻不斷回覆「==」這個符號，讓他看了非常火大。 示意圖／ingimage

文字是人與人溝通的工具，隨著時代進步，現在的人還會摻雜一些符號。有一名網友抱怨在跟大陸的助理聯繫工作時，對方用了「==」的符號，讓他看了非常火大，事後才理解對方的意思，貼文引起其他人熱議。

這名網友在《Threads發文寫道，他常用微信和大陸的助理溝通公事，日前提醒對方把客戶要的資料用郵件送出，但助理卻只回了「==」的符號，他再詢問一次「什麼時候能發？」，得到的回覆仍然是「==」這個符號，讓原PO看了火都上來了。

冷靜幾秒後，原PO才想起這個符號在大陸是「等等」的意思，而在台灣，多數人都把這個符號當作是「無言」、「無語」的意思。貼文一出，也引起不少討論。

有人也有遇到同樣的狀況，「十多年前經常這樣用，但也不會打中間的空格，有空格就很像表情」、「我在愛爾蘭的中企上班，一開始問同事東西，也是一直收到『==』，在收到好幾個『==』之後，我就問『請問我是說錯什麼嗎？為什麼一直==』，才知道是等等的意思，真的是白生氣了耶」、「我也是同事被惹怒後，才知道『==』是等等的意思」。

不過也有人沒見過這種用法，「我在工作中也沒見過有人這麼用欸」、「這年紀應該不小了，這個『等等』用的人很少了」、「嗯？我以為是表情符號。我在大陸工作場合上真的沒見過有人用這個回覆微信，你助理是不是很年輕？千禧時代前後的人？」、「我問了我好幾個大陸朋友，沒有人在用這個耶」。

Threads 表情符號

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