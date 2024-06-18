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洗澡是「肥皂派還是沐浴乳派？」一票人秒選：感覺比較乾淨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她覺得用肥皂洗澡太乾澀，習慣用沐浴乳洗，不過卻有一票人力挺肥皂。圖／Ingimage
一名女網友分享，她覺得用肥皂洗澡太乾澀，習慣用沐浴乳洗，不過卻有一票人力挺肥皂。圖／Ingimage

洗澡時，有些人喜歡沐浴乳滑順的觸感，有些人則認為肥皂較天然。一名女網友分享，她覺得肥皂洗起來很乾，所以洗澡時都選擇使用沐浴乳，好奇詢問眾人「喜歡肥皂還是沐浴乳？」

原PO在PTT發文表示，她平常洗澡時習慣用沐浴乳，雖然聽過不少人會使用肥皂，但她覺得肥皂太乾了，最多只能拿來洗手，洗澡會澀到受不了，因此堅決只用沐浴乳，好奇眾人的看法，「你是肥皂派還是沐浴乳派？」

文章引起熱議，一票網友秒選肥皂，「肥皂派，覺得沐浴乳好滑」、「肥皂派，沐浴乳洗完還是滑滑的，感覺洗不乾淨」、「肥皂便宜好用」、「肥皂相對環保」、「用肥皂洗完感覺比較乾淨，洗完再擦乳液就不會乾澀了」、「肥皂，沐浴乳加界面活性劑，皮膚不舒服」。

不過，也有人同意原PO，「習慣用沐浴乳」、「沐浴乳派+1，比較方便，我很懶」、「年輕用肥皂，老了皮膚開始乾燥，用肥皂會乾癢」。此外，還有不少網友選擇手工皂，「手工皂最棒了」、「好的手工皂不會澀，而且香味自然」、「家人會自己做手工皂」、「有一陣子洗沐浴乳發現皮膚都一顆一顆，改用手工皂就好了」。

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