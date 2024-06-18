出國帶台灣1物上街！日本人狂問哪裡買 她驕傲直呼：很瞎趴

台灣是手搖飲料大國，不少民眾出門時，常常會自備飲料提袋，一名女網友近日就分享，她在日本用布製提袋裝飲料，吸引許多當地人注意，讓她直呼「飲料提袋讓她在日本變得很瞎趴（台語時髦之意）」，貼文引發討論，網友指出，其實很多外國人都對飲料提袋感到很新奇。

原PO昨（17）日在Threads上發文表示，她目前在日本生活，每次出門用飲料提袋裝飲料時，都會被當地民眾問在哪裡買的，讓原PO忍不住驕傲直呼，這項發明似乎只有台灣有，更讓她「變得很瞎趴」。

她補充，之前和日本友人約在台北星巴克，對方看到星巴克的綠色杯套提袋，也感到很不可思議，「她衝下去拿了四五條，說要帶回日本用，看起來超開心的」。

貼文引發討論，網友紛紛表示，遇過不少日本和韓國人都對「杯套」很感興趣，「去日本的藍瓶咖啡拿出這個，店員看到也是小驚嘆說這個很便利」、「我沒被問過，但日本人真的都會多看一眼」、「回台灣買了幾個送日本同事，他們都很驚訝日本怎麼沒有這種便利商品」、「去韓國買手搖飲料套這個，旁邊年輕人也是一直很驚訝地看」、「之前去蠶室也被韓國人問杯套在哪買的」、「推薦送日本韓國朋友，他們會愛死」。