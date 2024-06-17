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蛋價創新低早餐店喊「調降為10元」 網暴動：佛心店家給推

聯合新聞網／ 綜合報導
國內雞蛋蛋價再創近新低，有網友分享早餐店「調降消息」。本報資料照片
國內雞蛋蛋價再創近新低，有網友分享早餐店「調降消息」。本報資料照片

國內蛋價連5降，各通路包含全聯、美聯社、家樂福等都降價，但許多早餐店、自助餐店蛋價未降價，引發部分民眾不滿。不過日前有網友驚喜發現，家裡附近的早餐店「蛋價調降為10元」，讓他大讚「只好拿出新台幣繼續支持他」。

一名網友在PTT發文表示，他到家裡附近的早餐店點餐時，發現公告寫著「蛋價調降：故單點荷包蛋，自即日起優惠為『10元』，其餘產品價格不變，謝謝」。原PO看完大讚「這家早餐店本來就比其他間便宜，現在蛋價降，店內的荷包蛋也跟著降，只好拿出新台幣繼續支持他！有沒有早餐店調降的八卦？你家附近早餐店降價了嗎？」

文章曝光後，網友暴動喊「太有良心了吧」、「太佛了，很好的店家」、「這種當作行銷模式，也能提升業績」、「很好啊，總比不降價好」、「第一次看到有降價的」、「以後蛋類料理應該改為時價」、「我家巷口早餐店沒漲價過，一直都是10塊」、「有降價就不錯了，有良心」、「佛系，吃起來，良心店家」、「有降價有推」。

但也有網友指出問題，「單點荷包蛋10元，但其他品項加蛋一樣加15嗎？」、「會降單點蛋價是因為很少人會單點吧？」、「單點限定就是在詐你啊，誰會單點荷包蛋，那些漢堡蛋、蛋餅類不是照樣賺嗎？」、「寫優惠不是降價好嗎？優惠是隨時恢復原價的」。

早餐店 荷包蛋 蛋價

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