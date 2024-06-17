FB、IG被淘汰？ 年輕族群改下載「這款APP」：滑到停不下來

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聯合新聞網／ 綜合報導
現今有許多人喜歡在社交軟體上分享生活、認識新朋友。示意圖／ingimage
現今有許多人喜歡在社交軟體上分享生活、認識新朋友。示意圖／ingimage

現今有許多人喜歡在社交軟體上分享生活、認識新朋友，就有一名網友在Threads指出，自從下載Threads後，他只要一打開APP就停不下來，引起許多人共鳴，更有網友直言，IG跟臉書都已漸漸被Threads取代。

原PO表示，雖然Threads無法取代IG，但只要一點進該APP，就會滑到停不下來，於是他好奇詢問，「有沒有人也一樣的？」

貼文一出，立刻引起網友共鳴，「真的，這程式有種魔力...看似相同，但是內容跟IG、臉書完全不同，每天都有陌生人的新奇故事看」、「看到大家發的各種有趣日常後，就開始滑到停不下來了」、「+1，IG荒廢了，臉書也漸漸不用了」、「對！IG太多廣告、影片，我有點麻痺了」。

但也有人持不同想法，「不需要取代，FB、IG還是Threads，都有繼續在用」、「還好…我停過一週左右，因為太多複製貼上的串文，還有一堆讓人容貌焦慮的帥哥美女討拍炫耀文，看久了就乏了」、「兩邊（IG跟Threads）是完全不同的性質」、「會，但（Threads）滑不完的動態讓我好焦慮」。

事實上，曾有Dcard網友發現，據Similarweb網站4月資料顯示，Threads在全世界流量占比，以美國24.68%最多，第2名意外是台灣，為10.09%，資料結果讓他十分不解，「大家覺得是什麼原因讓台灣人這麼愛Threads呢？」

對此，許多網友分析表示，「因為台灣本來很少人在用X（原為Twitter）吧，所以沒有類似社群媒體競爭」、「台灣IG市佔率很高，所以IG綁Threads效果自然就好，再加上IG使用者年齡上升趨勢，就像原本的FB，Threads儼然成為年輕族群的新天地」、「沒廣告，看起來還蠻舒服的」。

Dcard Threads X 台灣人 社群媒體

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