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超沒存在感！台灣1縣市被酸「廢到笑」 網狂搖頭：你不吃菜？

聯合新聞網／ 綜合報導
虎尾鐵橋，是全台第二長的鐵橋，為雲林景點之一。聯合報系資料照
虎尾鐵橋，是全台第二長的鐵橋，為雲林景點之一。聯合報系資料照

台灣是個寶島，22縣市都有不同的特色，很多外國人來都想玩過一輪再離開。不過最近有網友發現，台灣各個縣市，只要講出那個城市的名字，就有一些印象存在，但唯獨有一個縣市，想不到任何的觀光旅遊景點，也感覺沒任何商業發展，他更直言，「跟別的縣市比起來，根本廢到笑！」，引起熱議。

網友在PTT以「沒人發現雲林在台灣一點也沒存在感嗎？」為題發文，他表示台灣各縣市不管是商業發展，還是旅遊觀光，只要講出那個城市的名字，就會有一些印象存在。

原po表示，唯獨「雲林」，既想不到任何觀光旅遊景點，也想不到有什麼商業發展，聽到這個名字，只知道是個地名，但是連去都不會想去，原po更直言，「跟其他縣市比起來，根本就整個廢到笑啊！」

此文一出馬上引起熱議，不少人同意論點，「雲林古坑咖啡」、「動物比人多」、「幾乎只會路過的地方」、「鄉下地方啊，只剩老人跟宮廟仔」、「雲林真的無聊到爆」。

但也有人認為雲林還是很多東西，「我記得雲林生產麻糬」、「有高鐵站」、「雲林古坑咖啡」、「有全台香火最鼎盛的媽祖廟朝天宮」、「雲林觀光景點不少啊，滿舒適的」、「西螺休息站大名鼎鼎欸...宅宅不出門喔」、「農業大縣，除非你不吃菜」。

台灣 景點 美食旅遊 雲林 高鐵

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