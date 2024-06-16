「腦筋急轉彎2」超夯！製作團隊驚見台灣藝術家 興奮喊：衣服是台灣製

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聯合新聞網／ 綜合報導
睽違九年，皮克斯帶來經典動畫續作《腦筋急轉彎2》，被認定是年度最受期待的電影之一。圖／迪士尼提供
睽違九年，皮克斯帶來經典動畫續作《腦筋急轉彎2》，被認定是年度最受期待的電影之一。圖／迪士尼提供

睽違九年，皮克斯帶來經典動畫續作《腦筋急轉彎2》，被認定是年度最受期待的電影之一，不少新角色的可愛外貌大獲好評。事實上，被許多網友大讚可愛的「念舊嬤」出自台灣漫畫家「水晶孔」之手，另外協助角色衣服建模部分的則是動畫師陳虔柔。

《腦筋急轉彎2》上映後，許多台灣網友紛紛寫下觀影心得，其中只出現短短幾幕的「念舊嬤」因為可愛的外表，擄獲一票影迷的心。設計該角色的台灣漫畫家「水晶孔」在臉書透露，「念舊嬤」要帶給人們一種「溫暖懷抱」的感覺，於是她幫角色嘗試各種髮型、眼鏡與手上拿的物品。

水晶孔指出，最後團隊決定將「念舊嬤」畫上蓬鬆白髮、玫瑰色的眼鏡、毛茸茸的拖鞋，並用溫暖的毯子包裹著身體，「一邊捧著一杯熱茶，一邊思考大腦總部發生的事情」。

另外，參與電影角色衣物建模的動畫師陳虔柔在Threads透露，從2022年參與製作至今，有非常多美好的回憶。陳虔柔說明，製作中最滿意的衣物，包含「怒怒」整套衣服和四角內褲睡衣、新情緒「阿厭」的整套衣服、人類世界主角「萊利」的外套、「爸爸」的整套衣服。

陳虔柔表示，同事們為電影畫面花了很多心血，非常努力工作，希望大家可以到電影院欣賞，「可以開玩笑說：衣服是台灣製造啦，Made in Taiwan」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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