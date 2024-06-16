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饕客曝鼎泰豐9大隱藏吃法 網友推爆：適合小鳥胃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女饕客分享鼎泰豐9大隱藏吃法，讓網友們大讚太懂吃。圖／聯合報系資料照
一名女饕客分享鼎泰豐9大隱藏吃法，讓網友們大讚太懂吃。圖／聯合報系資料照

許多饕客最愛的鼎泰豐12日宣布漲價，小籠包從250元漲到280元，蝦仁蛋炒飯則從270元調至300元。近日一名女網友分享「9項鼎泰豐隱藏吃法」，包括牛肉麵免費續湯、小籠包可以只點一顆、餐點可點半份，讓眾人大讚「這點法超適合小鳥胃」。

原PO在Threads發文表示，身為吃貨的她，十分喜歡吃鼎泰豐，並整理9項「隱藏吃法」。她指出，部分餐點可以調整份量，包括薑絲可直接叫一大碗、餛飩可以只點4顆、提供小份青菜和炒飯、部分小籠包可以只點1顆、紅燒牛肉麵可免費續湯，還能訂製壽桃。

原PO補充，餐點也提供多樣化調整空間，例如炒飯可以換糙米、餐點能要求少油鹽，不要味精、雞湯則可以問是翅肉或腿肉，抄手可以菜肉和蝦肉各半，也可以加「光麵（以最簡便的佐料調理，而不加菜餚的湯麵，也稱為『陽春麵』）」變「抄手麵」。此外，因桌面較小，店員通常會安排出餐順序，但如果太餓，也可以請服務人員一起上。

文章引發討論，網友紛紛大讚，「這點法超適合小鳥胃」、「青菜可以半份真是太好了」、「演算法怎麼沒有早點讓我看到，每個都想吃、點了一堆的人」、「我媽超愛加薑絲，每次都要加4、5次，從來不知道碗薑，馬上叫她點一碗」、「抄手醬拌炒飯，無敵」、「抄手加光麵真的超愛，把粽子泡進酸辣湯也很讚」、「每次都點炒手麵」、「這篇文真的很頂」、「懂吃懂吃」、「感恩實用文」。

鼎泰豐

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