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男子花70元買「東泉辣椒醬」 內行曝最低價：35元就買得到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，聽說東泉辣椒醬是不少台中人的最愛，忍不住花快70元買了一罐，卻有內行透露最低價只要35元。圖／聯合報系資料照
一名網友分享，聽說東泉辣椒醬是不少台中人的最愛，忍不住花快70元買了一罐，卻有內行透露最低價只要35元。圖／聯合報系資料照

東泉辣椒醬被譽為「台中人的驕傲」，許多台中民眾十分喜歡這款辣醬。一名網友就分享，他最近買了一罐，打算來試吃看看，但一罐將近70元的價格，讓許多內行人直呼「買貴了」，更有網友指出，最低價只要35元就能買到。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他用將近70元的價格，買了一罐東泉辣椒醬，「聽說台中人很愛這味」，好奇詢問「平常吃哪些食物時，一定要加這款辣椒醬？」求網友推薦吃法。

貼文一出，不少網友紛紛回應，「加炒麵、炒米粉、米糕、油飯、粽子、水煎包都好吃」、「台中人居家必備，吃啥都加」、「台中吃乾麵沒這味不好吃了」、「配台中特產土豆肉粽吃」、「給水煎包用的灌腸用品」、「冰箱必備，端午靠它吃了不少粽子」。

不過，快70元的價格讓原PO直呼「好貴喔」，底下網友也搖頭，「你買貴了」、「買到行情價」、「盤子價」、「70元太誇張」、「身為台中人一定不會買快70元的價格」、「內行人都去黃昏市場買，才50元」、「菜市場才45～47元」、「柑仔店40元」。有人更透露，最低價其實35元就買得到，「大賣場特價35而已喔」、「一般大約40～45元算正常價格，大賣場或全聯特價，還是有機會35元買到」。

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