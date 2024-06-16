波特王爆料動機？黃揚明分析「檢視網紅對台忠心度」 不解：去大陸犯法嗎

網紅波特王12日大爆中國官方為進行文化統戰，邀請10組台灣網紅到中國旅遊拍片，引起網友熱議。對此，資深媒體人黃揚明認為，波特王這次爆料的用意，是在阻止這些網紅赴陸，並檢視他們是否對台灣忠心，黃也不解說道：「（大陸藝人）胡歌可以來台灣，那為何台灣網紅不能去大陸？台灣人去大陸犯了什麼法？」

網紅「波特王」12日「預言」7月下旬將有約10組台灣網紅受邀到中國大陸旅遊拍片，質疑目的是對台灣文化統戰。女星何以奇、歌手謝和弦分別於13日、14日也在臉書爆料，收到來自對岸的「合作邀約」，引起熱議。

針對此事，黃揚明也在節目《週末大爆卦》表示，大陸旅遊單位其實很喜歡台灣遊客到訪，因為語言溝通無障礙、消費能力又強，即使找台灣網紅到那邊行銷也很正常，這也如同總統府先前會跟網紅合作一樣。

黃揚明也說，波特王接不到中國的案子，就算接到也不會去，因此他這次爆料的目的，應是阻止這些網紅赴陸，並檢視他們是否對台灣忠心，但他不能理解為何台灣網紅不能去大陸，畢竟對岸的藝人、公眾人物也會來台。

黃揚明續指，網紅圈有群聚效應，當蔡阿嘎、Joeman等人去日本旅遊後，其他台灣網紅就會在同一時期跟著去，並做同樣的事，先前台灣開放第三地陸客來台時，也有不少大陸網紅先後來台拍片。黃揚明認為，若面臨統戰相關議題時，這些網紅心中會有一把尺。