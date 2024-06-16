快訊

牙痛不處理會怎樣嗎？8種常見原因及預防與護理方法一次看

金融時報：習近平曾稱美刺激北京武力犯台 企圖「借台毀中」

綠營為何總提第五縱隊？ 對內對外各有妙用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波特王爆料動機？黃揚明分析「檢視網紅對台忠心度」 不解：去大陸犯法嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber波特王。圖／聯合報系資料照片
YouTuber波特王。圖／聯合報系資料照片

網紅波特王12日大爆中國官方為進行文化統戰，邀請10組台灣網紅到中國旅遊拍片，引起網友熱議。對此，資深媒體人黃揚明認為，波特王這次爆料的用意，是在阻止這些網紅赴陸，並檢視他們是否對台灣忠心，黃也不解說道：「（大陸藝人）胡歌可以來台灣，那為何台灣網紅不能去大陸？台灣人去大陸犯了什麼法？」

網紅「波特王」12日「預言」7月下旬將有約10組台灣網紅受邀到中國大陸旅遊拍片，質疑目的是對台灣文化統戰。女星何以奇、歌手謝和弦分別於13日、14日也在臉書爆料，收到來自對岸的「合作邀約」，引起熱議。

針對此事，黃揚明也在節目《週末大爆卦》表示，大陸旅遊單位其實很喜歡台灣遊客到訪，因為語言溝通無障礙、消費能力又強，即使找台灣網紅到那邊行銷也很正常，這也如同總統府先前會跟網紅合作一樣。

黃揚明也說，波特王接不到中國的案子，就算接到也不會去，因此他這次爆料的目的，應是阻止這些網紅赴陸，並檢視他們是否對台灣忠心，但他不能理解為何台灣網紅不能去大陸，畢竟對岸的藝人、公眾人物也會來台。

黃揚明續指，網紅圈有群聚效應，當蔡阿嘎、Joeman等人去日本旅遊後，其他台灣網紅就會在同一時期跟著去，並做同樣的事，先前台灣開放第三地陸客來台時，也有不少大陸網紅先後來台拍片。黃揚明認為，若面臨統戰相關議題時，這些網紅心中會有一把尺。

台灣人 波特王 網紅 總統府 陸客 黃揚明

延伸閱讀

網紅耀樂捲「中國砸錢邀台網紅拍片」風波 回台曬購票證明：每筆都親自買

謝和弦曝中國砸千萬利誘 網紅波特王：文化統戰

蕾菈上海外灘拍照打卡 認「有收到邀請」已明確拒絕

波特王6年前去過北京！遭網打臉酸「忘刪影片」 本尊親留言回應

相關新聞

男子花70元買「東泉辣椒醬」 內行曝最低價：35元就買得到

東泉辣椒醬被譽為「台中人的驕傲」，許多台中民眾十分喜歡這款辣醬。一名網友就分享，他最近買了一罐，打算來試吃看看，但一罐將近70元的價格，讓許多內行人直呼「買貴了」，更有網友指出，最低價只要35元就能買到。

波特王爆料動機？黃揚明分析「檢視網紅對台忠心度」 不解：去大陸犯法嗎

網紅波特王12日大爆中國官方為進行文化統戰，邀請10組台灣網紅到中國旅遊拍片，引起網友熱議。對此，資深媒體人黃揚明認為，波特王這次爆料的用意，是在阻止這些網紅赴陸，並檢視他們是否對台灣忠心，黃也不解說道：「（大陸藝人）胡歌可以來台灣，那為何台灣網紅不能去大陸？台灣人去大陸犯了什麼法？」

客運驚見「會走的鑽石」 3萬人笑翻：牠在躲車長查票

牠怎麼在這裡？網上一段影片近日引起熱議，原來是一隻螃蟹出現在客運上，邊吐泡泡邊在椅子下走來走去，畫面相當神奇。網友紛紛直呼：「蟹老闆出來營業」、「牠在躲車長查票」。

高雄捷運「1隱藏服務」超酷！ 一票人驚：北捷輸了

高雄捷運通車後，大大提升交通便利性。一名網友透露，自己近期意外發現高雄捷運竟有提供一方便服務，引起網友熱烈討論，更有人笑稱，「北捷輸了」。

行人逆向衝來！駕駛見是「短褲辣妹」不怒了 彎腰撿手機狂吸12萬觀看

騎車、開車上路時，為了避免發生意外，駕駛須保持專注、盯緊前方。然而近日一段影片在網路上瘋傳，原來是一名汽車駕駛開車開到一半，一位身穿短褲的辣妹突然迎面衝來，嚇得他趕緊放慢速度。影片曝光後，也激起底下留言區熱議。

來台買不到華航限量圍裙！大陸青年1個月後突收驚喜 台灣阿姨這舉動讓他哭了

大陸一名20歲男網友表示，上個月搭華航來台灣時，想買華航和寶可夢聯名圍裙，甚至一落地就衝到華航總部詢問有沒有圍裙販售，結果因為各種原因無法購買，當時在前台接待的一名阿姨看出他的落寞，便索取聯繫方式，看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。