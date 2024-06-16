客運驚見「會走的鑽石」 3萬人笑翻：牠在躲車長查票

牠怎麼在這裡？網上一段影片近日引起熱議，原來是一隻螃蟹出現在客運上，邊吐泡泡邊在椅子下走來走去，畫面相當神奇。網友紛紛直呼：「蟹老闆出來營業」、「牠在躲車長查票」。

原PO昨（15）日在threads分享這奇觀，笑說螃蟹口吐泡泡的樣子，「第一眼以為是什麼行走大鑽石」。貼文曝光後至截稿時間約21小時，已吸引3.1萬人按讚、逾420留言。

一隻螃蟹出現在客運上，邊吐泡泡邊在椅子下走來走去。 圖擷自threads

底下網友紛紛打趣回應：「拍攝者不救喔，已經口吐白沫了」、「收服牠」、「蛙咧！蟹老闆面臨財務危機被迫打工，心酸畫面流出」、「吐車上2,000」、「看後面是不是查票員來了，牠在躲票」、「帶寵物出門記得要裝籠或牽繩」。

然而原PO並沒有說明在哪搭的客運，也沒有再分享螃蟹的後續。另外，螃蟹之所以會吐泡泡，是因為它們上岸後得靠鰓裡殘存的水分呼吸，螃蟹在呼吸時會吸入空氣，並通過鰓部排出廢氣，排出的氣體與鰓中的水分相結合後便會形成泡泡，所以螃蟹在陸地上呼吸的時候，才會一直吐泡泡。