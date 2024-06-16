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高雄捷運「1隱藏服務」超酷！ 一票人驚：北捷輸了

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄捷運示意圖。示意圖／高雄捷運提供
高雄捷運示意圖。示意圖／高雄捷運提供

高雄捷運通車後，大大提升交通便利性。一名網友透露，自己近期意外發現高雄捷運竟有提供一方便服務，引起網友熱烈討論，更有人笑稱，「北捷輸了」。

原PO在Threads表示，「超酷，我現在才知道捷運站可以買電影票」，並分享高雄捷運提供的代售票券表。從照片中可見，該電影優惠票適用一般廳，欲升等廳別須依現場規定補差額，每張售票220元，另外還有提供代售餐券的服務，包含西堤牛排、漢來海港、萬豪酒店等知名品牌。

高雄捷運提供代售餐券的服務，包含西堤牛排、漢來海港、萬豪酒店等知名品牌。圖／擷自「高雄捷運 x 高雄輕軌」
高雄捷運提供代售餐券的服務，包含西堤牛排、漢來海港、萬豪酒店等知名品牌。圖／擷自「高雄捷運 x 高雄輕軌」

貼文一出，立刻引起許多網友議論，「很讚欸！方便又划算」、「太酷了吧！我要筆記」、「原來是高捷才有，北捷輸了」、「之後開始賣咖啡也不奇怪了」、「謝謝分享，住這麼久了我也是第一次知道」。

據了解，高雄捷運自2020年9月推出「熱門票券」代售服務，民眾可在高雄捷運R4A草衙站、R6凱旋站、R8三多站、R9中央公園站、R10美麗島站、R14巨蛋站及O2鹽埕埔站等7個特定車站服務台購買紙本電影票及餐券。

由 @isabellathatgirll 發佈
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