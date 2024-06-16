行人逆向衝來！駕駛見是「短褲辣妹」不怒了 彎腰撿手機狂吸12萬觀看

騎車、開車上路時，為了避免發生意外，駕駛須保持專注、盯緊前方。然而近日一段影片在網路上瘋傳，原來是一名汽車駕駛開車開到一半，一位身穿短褲的辣妹突然迎面衝來，嚇得他趕緊放慢速度。影片曝光後，也激起底下留言區熱議。

YouTube頻道《WoWtchout-地圖型行車影像分享平台》近日分享這段行車記錄器影片，標題名為「慢慢來，我等妳」，可以看到當駕駛行經台北市重慶南路二段時，一名戴著安全帽的短褲女子突然逆向衝來，手還比出暫停的手勢，接著彎下腰，撿起掉在地上的手機，並小跑步回到一旁人行道上。

值得注意的是，這名女子露出大長腿、凹凸有致的身材，影片雖然只有短短9秒鐘，但自11日發布至今已吸引近12萬觀看次數、逾330則留言。

網友紛紛表示，「畫面直接就進入道歉環節，而且非常有誠意」、「夭壽，『胸神惡煞』正面衝過來」、「頭一次被逆向開頭燈，居然無法生氣」、「此時此刻留言區的四輪大爺、二輪、重機們，不再互相爭吵，都心平氣和地看這影片」、「這是一部一小時的短片」。

基隆市警察局交通隊副隊長吳誌權也提醒，騎士若發現手機或其他物品掉在路上，必須繼續依照原先方向行駛，再慢慢的往路邊停靠，撿東西時也要特別注意道路狀況，像是號誌、車流方向等，並將手舉高，增加其他用路人的能見度。