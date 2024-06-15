來台買不到華航限量圍裙！大陸青年1個月後突收驚喜 台灣阿姨這舉動讓他哭了

大陸一名20歲男網友表示，上個月搭華航來台灣時，想買華航和寶可夢聯名圍裙，甚至一落地就衝到華航總部詢問有沒有圍裙販售，結果因為各種原因無法購買，當時在前台接待的一名阿姨看出他的落寞，便索取聯繫方式，看後續有沒有機會幫他買到。男網友返回大陸後一直沒收到消息，認為買到希望不大只好作罷。結果近日在家突然收到包裹，竟是心心念念的華航圍裙，而當初幫他購買圍裙的阿姨更在email寫了一段話，讓男網友感動哭了。

男網友在小紅書發文表示，5月份黃金周假期曾搭華航來台，因為平日有下廚做菜習慣，當時就被華航和寶可夢聯名的圍裙燒到，雖然華航有提供機上免稅品購買服務，但他搭的那班不能預訂。男網友下飛機後，意外發現下榻的飯店離華航總部很近，便馬上衝去華航總部看有沒有商品販售，「實際是現場只有辦公室和售票的」。當時在前台接待一名阿姨也嘗試幫他預購圍裙，但依然沒成功，對方說很遺憾，但看到男網友真的很想買那件圍裙，便主動索取聯繫方式，看有沒有機會幫他買到，會再聯絡。

該名大陸網友買不到華航圍裙很落寞，華航前台一名阿姨就和他索取聯繫方式，看後續有沒有機會幫他買到。圖／擷自小紅書

後來男網友收假返回大陸後，看信箱內一直沒收到華航阿姨通知，推測買到圍裙的機會不大，心裡已經快放棄了，沒想到6月某一天，在家突然收到一個包裹，拆開來看竟是心心念念的華航圍裙，「我那一瞬間就驚喜住了，而且我還沒付錢！就趕緊打了個郵件表達謝意，再詢問阿姨如何付款」。結果對方在郵件回覆表示，這件圍裙就當作送他的禮物，不用給錢，還祝福他求學順利、前程似錦，以後如果來台灣旅遊，歡迎再搭乘華航，男網友一看感動地哭了出來，「本體加郵費都快人民幣500多（約新台幣2千多元）就直接送我了」。

男網友也說道，在台期間，雖然遇到一些台灣人在認同感和原則底線問題上有分歧，但絕對沒有因為他是大陸人，就有所貶低歧視，反而大多數人都對他非常友好，碰上一些問題時，也願意為他想辦法解決，「我發自內心地感受到他們是好客、懂待客之道的」。男網友最後表示，不能讓這名華航阿姨白白送禮物，他最近也寄了學校周邊的清水燒陶器作為回禮，希望阿姨儘早收到。

男網友一個月後收到華航阿姨的禮物，竟是他心心念念的圍裙。圖／擷自小紅書

該則貼文曝光後掀起兩岸網友熱烈討論，吸引3千多人按愛心、200多人留言，不少大陸人紛紛回應，「真好啊，善意的雙向流動」、「一般台灣民眾真的很好很熱情，看到你站地圖前面會主動上來幫忙，問個路恨不得把你送到目的地，好懷念小島」、「台灣人很善良普遍，我之前去香港已經積累很多壞印象，以為去台灣也一樣，結果人都很好和骨子裡的善良熱情，希望再開放自由行可以去玩」、「台灣真的很值得去，可惜現在去不了了。我之前只團遊過一次，體驗很不好，但除去不好的導遊，自由行真的很推薦」。