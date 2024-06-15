後悔來台沒多買！陸妹子嘗1伴手禮超驚豔 內行直呼識貨：是名店招牌

台灣飲食文化發達，許多外國旅客除了到各地品嘗美食外，也會帶特色土產及伴手禮返鄉送給親友。一名大陸網友表示，先前來台旅遊時經由飯店員工推薦，購入一款軟糖。原PO回家品嘗後相當驚艷，十分後悔當初沒多買一些當作土產。該貼文引起網友熱烈討論，有人認出這是一間台北百年老店的招牌商品，「北車附近的明星咖啡館招牌商品之一，俄羅斯軟糖」、「冷凍能擺2個月，越冰越Q，很經典」。

網友「晴天小鵝」日前在小紅書上發文分享，她到台灣旅遊時，被圓山大飯店樓下商店的服務人員推薦一款軟糖，不過因為需要冷凍保存、較不易攜帶，所以她只買了一條回家嘗鮮。原PO表示，軟糖是由棉花糖夾著核桃組成，口感特別，而且軟糖上撒的不是糖霜粉，味道不會過甜，讓她感到十分驚艷，「很好吃！後悔沒當作土產多買點給朋友」。

原PO表示，事後她在網路上找了一圈，都沒找到可以購買該商品的網站，強烈建議到台灣遊玩的網友們務必多買幾條。

一位大陸網友在小紅書分享，她在圓山飯店買了一款軟糖，好吃且口感獨特，內行網友見照馬上認出，是明星咖啡館的俄羅斯軟糖。圖擷自小紅書「晴天小鵝」

有網友一眼便認出這是知名老店「明星西點咖啡館」的招牌商品「俄羅斯軟糖」，「北車附近的明星咖啡館招牌商品之一，現在還有出其他口味的軟糖，是蔣方良女士的家鄉味」、「明星咖啡館！名店啊！以前文人的聚會地」、「冷凍能擺2個月，越冰越Q，很經典，但價錢也不便宜」、「在台北市武昌街一段5號」、「這家店很有名喔，算是老店了」、「識貨！」。

也有人推薦該店的其他甜點，「南棗核桃糕、拿破崙派、咖啡蛋糕也很美味」、「核桃糕非常非常好吃」。還有內行網友建議原PO，「明星咖啡館有官網，下次可以上網訂然後送到飯店，或者直接去店裡買，店裡還有賣切下來的邊角料」。

根據《經濟日報》報導，「明星西點咖啡館」最早創立於1922年，最初的店址位於上海霞飛路七號。1949年，創辦者來台與台灣人簡錦錐合作，落腳武昌街一段七號，成為國內首家結合西點麵包及咖啡餐飲的餐廳。

「明星西點咖啡館」提供的是俄羅斯風味的餐點，不僅是前第一夫人蔣方良的家鄉味，更是台灣藝文創作興盛時的據點，周夢蝶、黃春明、林懷民、白先勇、侯孝賢等知名文學家、藝文家們都曾於此地寫作。不過去年由於建物安全考量，地主已點頭答應都更，未來該地可望改建為樓高28樓的商辦、住宅混合大樓，但在外觀與設計上會保留原有味道。