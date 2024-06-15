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手搖店都不賣「中杯」飲料？一票網友爆共鳴：大杯喝不完

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現，手搖店賣「中杯」的店家越來越少，好奇發問「有人跟我一樣懷念500ml的中杯手搖嗎？」。示意圖／Ingimage
一名網友發現，手搖店賣「中杯」的店家越來越少，好奇發問「有人跟我一樣懷念500ml的中杯手搖嗎？」。示意圖／Ingimage

台灣手搖飲料店眾多，不少人每天都要喝上一杯。對此，一名網友發現，手搖店賣「中杯」的店家越來越少，好奇發問「有人跟我一樣懷念500ml的中杯手搖嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「大杯喝不完」為題，指出自己常常買了大杯手搖飲後，不是喝不完，就是要喝很久，也發現賣「中杯」的手搖飲店家越來越少，幾乎快要消失，好奇發問「有人跟我一樣懷念500ml的中杯手搖嗎？」。

貼文一出後，意外掀起一票網友共鳴，紛紛表示「中杯派！真的剛剛好，大杯的太多了」、「我也比較喜歡中杯，大杯真的太多了」、「真的欸，我喝飲料通常都是想喝，但不想喝那麼多」、「我也是！而且我最常點原茶類，偏偏很多店家唯獨原茶類只提供大杯，真的好想知道到底為什麼」、「我還希望有小杯，有時候就是嘴饞但又不想買超商」。

此外，還有內行網友整理有賣「中杯」手搖的店家，表示「500ml +1，目前知道有五十嵐、春陽、得正、五桐號、天仁茗茶」，也有不少網友補充「可不可、鶴茶樓、清心、烏弄、COCO」都有販售中杯飲品。

手搖飲料

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