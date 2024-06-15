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年輕人流行1穿搭！他吐槽像「賽亞人」：不懂是什麼風格

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期看到很多女生喜歡穿瑜珈褲，扎進白長襪裡面，讓他相當不理解「這是什麼風格？」。示意圖/Ingimage
一名網友分享，近期看到很多女生喜歡穿瑜珈褲，扎進白長襪裡面，讓他相當不理解「這是什麼風格？」。示意圖/Ingimage

流行穿搭會不斷變化，一名網友分享，近期看到很多女生喜歡穿瑜珈褲，扎進白長襪裡面，這樣的穿搭甚至不是去健身房，而是去逛街、吃網美餐廳，讓他相當不理解「這是什麼風格？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在女生流行穿瑜珈褲扎進白襪裡？」為題，指出最近看到一堆女生穿瑜珈褲，再把褲腳扎進去長白襪，去的不是健身房，而是去逛街、吃網美餐廳，讓他好奇「現在年輕人流行這樣的穿搭嗎？不懂是什麼風格」。

貼文一出後，多數網友直言這種穿搭已經流行一陣子，紛紛表示「看不懂就代表你老了」、「流行就是要讓老人看不懂」、「這個已經快10年了，這邊是不是只剩不出門的老人」、「這流行一陣子了欸」、「年輕人都喜歡穿長白襪，很少人會穿踝襪了」、「主要是修飾線條」、「這樣搭配比例較好」。

不過，也有部分網友持相同意見，不太懂這種穿搭風格，紛紛回應「每次看到漂亮的女生這樣穿，都會忍不住想到『賽亞人風格』，不懂哪裡好看」、「讓我想到達爾XD」、「賽亞人都這樣穿」、「真的很醜+1」、「這種穿搭很看臉」。

健身房 女生 瑜珈

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