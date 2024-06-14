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她聚餐花400元被同事嫌奢侈 多人曝1金額是極限：會吃到吐

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO和朋友聚餐，一餐差不多兩百到四百元，卻被同事嫌奢侈。示意圖／ingimage
原PO和朋友聚餐，一餐差不多兩百到四百元，卻被同事嫌奢侈。示意圖／ingimage

現在物價飛漲，不少外食族都得勒緊褲腰帶，節省費用，不過也有人不在意伙食費花多少。有一名女網友和同事聊天時，對方得知她一餐吃到200至400元實在太多，讓她想問大家這樣會很奢侈嗎？

原PO在PTT發文表示，日前某個星期的晚餐都和朋友約外食，同事知道後便詢問都吃什麼，原PO回答有港式、火鍋，還有韓式料理等，對方聽了覺得這樣一餐得花很多錢，有點奢侈，但她認為吃下來也才差不多200到400元，想問大家「吃一餐多少錢以上算奢侈？」

不少人都透露自己心中的標準，「超過120吧」、「300算奢侈了」、「可能消費水平有差了吧，我跟朋友約，只要一餐一千以內，大家都沒意見，一千以上才會特別徵求一下意見」、「200吧，以前覺得100，現在隨便便當都90了」、「如果是約吃外食至少都要300吧，但如果是日常，150以上可能就算奢侈」、「每天晚餐都吃大概2、300，假日則是一千以上」、「外食稍微吃好一點300-400跑不掉，但我不會每天吃300-400，我只有週末午餐晚餐會吃好一點」。

其中有些網友認為500元是極限，「吃名氣或品質的價格才會一餐2000，不然一般情況，一餐500就會吃到吐了」、「超過500我就覺得很不錯了，但不至於到奢侈」、「覺得聚餐超過500就要問一下朋友欸，不是每個人都捨得花。我自己1200以內都ok，超過會找評價來看再決定」、「約吃飯的話5、600跑不掉吧」。

外食 物價

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