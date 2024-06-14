人妻幫買超透氣內褲氣壞老公 眾人見造型笑翻：哪個天才想的

穿內褲可以吸收汗水，保持私密處乾爽，也能減少感染風險。有一名女網友幫老公買了一件內褲，但造型卻十分特殊又前衛，讓另一半完全不想穿，照片一出也笑翻不少人，直呼「是哪個天才設計的？」

這名女網友在臉書「匿名3公社」分享照片，她說幫老公買了一件超透氣內褲，但對方看了不僅不穿，還非常生氣。從原PO分享的照片看到，這件藍色內褲上面不論前後左右全都是小洞，簡直就是一件「洞洞褲」，完全沒有遮掩的效果，照片讓不少人看了笑翻。

不少網友搞笑地說，「太透氣啦！會感冒」、「這哪個天才設計出來的？」、「穿這個必須要除毛」、「我家的都是把正常內褲穿到變一個洞一個洞的」、「感覺洗沒五次就破掉了」、「我們不喜歡現打的洞，我們喜歡把整條的穿到破洞，才有成就感」、「這種的拉拉鍊時，很容易夾到毛，當然生氣啊」、「這應該是不穿比穿還舒服了」、「不適合密集恐懼症」。

還有人發揮想像力，「這是撈魚蝦的魚網嗎？」、「這個很像水果網袋欸」、「這不是在裝水果的嗎？」、「以為是包蓮霧」、「設計靈感：漁網」。