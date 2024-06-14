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大學時狂發IG限動「出社會後卻不太更新」？ 過來人曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現，身邊朋友們出社會後，就越來越不常在社交軟體更新生活動態。圖／Ingimage
一名女網友發現，身邊朋友們出社會後，就越來越不常在社交軟體更新生活動態。圖／Ingimage

許多人喜歡在社群媒體上分享生活，不過一名女網友就分享，她發現身旁朋友出社會後，越來越少更新社交軟體上的生活動態，以前大學每天都有滑不完的Instagram限時動態，但畢業、出社會後，朋友們發動態的頻率急遽下降，好奇詢問「大家出社會後會比較少發IG動態嗎？」

原PO在Dcard發文表示，以前大學時，身旁朋友都很愛分享生活中的大小事，舉凡吃飯、打球、唸書等等，都會發一篇IG限時動態，她每天都有看不完的動態。但畢業兩年後，這些朋友更新的頻率卻大大降低，只有碰到出國、結婚、久違聚餐、取得工作成就等大事時，大家才會發動態，平時幾乎不會分享日常生活瑣事。

此外，原PO也發現，會觀看或回覆自己動態的朋友也減少了，以前可能一篇限時動態就有10幾人回覆，現在只剩特定幾個朋友會回覆，「是上班都太忙了嗎？還是覺得日常瑣事沒什麼好分享？還是社交漸漸不再是生活的重心？ 大家的好友圈也會這樣嗎？」

文章引起討論，網友紛紛回應，「每天就是朝九晚五的固定無趣生活，是要發什麼」、「不只少發動態，連朋友的動態都懶得看了，覺得很無聊，沒啥意義」、「有欸，我覺得非常明顯，畢業一年，朋友中有在工作的，發限動頻率明顯下降」、「生活忙碌起來，也沒時間在意這些了」、「怕別人眼紅，也怕自己眼紅」、「有，而且除了有人結婚外，平常也不太會聯絡，基本上就是沒有社交生活的狀態」。

也有人認為，可能是出社會後心態有所轉變，「我覺得算是價值觀的改變吧，學生時期多多少少都會發限動，可能是為了獲得關注或記錄，不過隨著年紀增長，可能開始覺得自己拍照紀念就好，不必和大家分享」、「以前發文有一大部分是想博取關注、被羨慕，出社會後反而不想攀比這些了，專注在過好自己的生活，而不是活在別人的評價裡」、「變得不太在意沒跟到別人的近況，社群軟體的使用率就下降一些」、「出社會後，除了時間變少外，也開始學著沈穩與內斂，發覺不是什麼事情都得昭告天下，不要急著彰顯與外放自己」。

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