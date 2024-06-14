她嚮往國外戶外婚禮 眾人點名2因素勸阻：在台灣千萬不要

結婚是人生大事，不少人為了留下美好回憶，都會費盡心思籌辦婚禮。有一名女網友最近在挑選婚宴場地，她想要仿效國外辦戶外婚禮，但考量到很多原因所以非常猶豫，貼文一出，眾人一致建議室內比較好。

這名女網友在PTT發文表示，首先考量到台灣的天氣難以掌控，雖然會有雨天備案，但就是有點麻煩；另外一個原因是一位從高中時期就很要好的朋友，天生眼睛不太好，除了大近視之外還有乾眼症，因此眼睛會畏光也很怕風，擔心如果辦在戶外的話，好友可能會不舒服。

雖然朋友表示沒關係，原PO還是會覺得對對方很不好意思，但畢竟婚禮一生才一次，她還是很嚮往戶外婚禮那種chill到不行的感覺，無法抉擇之下，只好詢問大家的意見。

鄉民們一致認為戶外婚禮蚊蟲多又熱，完全不建議，「戶外熱死了又無聊，拍照好看而已，但多數賓客不愛」、「戶外弄個儀式就好，連吃飯都在外面熱死」、「每次看到辦在夏天戶外婚禮的，心裡想『他們不會熱死嗎？』」、「看季節，夏天就別戶外了」、「我家人去參加過戶外的，被蚊子咬死，給妳參考」、「參加過一次戶外，真的很痛苦～很熱、蚊子很多，自助buffet還吃不到想吃的，只有狼狽2字可言…不會再有下次」、「台灣位處亞熱帶，氣候高溫多濕多雨，蚊蟲也很多，一想到眾多賓客被蚊子咬，菜餚有蒼蠅在沾，想到就好笑」。

還有人提供解決方法，「真的很想戶外，就辦晚宴」、「表妹辦在深秋，我覺得氣溫很不錯，蚊蟲也不多，場地跟室內建築在旁邊而已，根本沒差」、「有看過結婚儀式在戶外，然後結束後回室內用餐的」、「通常是折衷，吃的室內、典禮外面」、「可證婚戶外，用餐維持室內」。