快訊

成功大學1科系申請入學分發人數「掛蛋」 校方：受AI浪潮影響

LINE Pay將退出日本 網嚇「只有台灣在用？」點出殘酷原因

她嚮往國外戶外婚禮 眾人點名2因素勸阻：在台灣千萬不要

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO很想辦戶外婚禮，但考量到天氣問題，以及好友的身體狀況，因此很猶豫該辦室內或戶外。 圖／ingimage
原PO很想辦戶外婚禮，但考量到天氣問題，以及好友的身體狀況，因此很猶豫該辦室內或戶外。 圖／ingimage

結婚是人生大事，不少人為了留下美好回憶，都會費盡心思籌辦婚禮。有一名女網友最近在挑選婚宴場地，她想要仿效國外辦戶外婚禮，但考量到很多原因所以非常猶豫，貼文一出，眾人一致建議室內比較好。

這名女網友在PTT發文表示，首先考量到台灣的天氣難以掌控，雖然會有雨天備案，但就是有點麻煩；另外一個原因是一位從高中時期就很要好的朋友，天生眼睛不太好，除了大近視之外還有乾眼症，因此眼睛會畏光也很怕風，擔心如果辦在戶外的話，好友可能會不舒服。

雖然朋友表示沒關係，原PO還是會覺得對對方很不好意思，但畢竟婚禮一生才一次，她還是很嚮往戶外婚禮那種chill到不行的感覺，無法抉擇之下，只好詢問大家的意見。

鄉民們一致認為戶外婚禮蚊蟲多又熱，完全不建議，「戶外熱死了又無聊，拍照好看而已，但多數賓客不愛」、「戶外弄個儀式就好，連吃飯都在外面熱死」、「每次看到辦在夏天戶外婚禮的，心裡想『他們不會熱死嗎？』」、「看季節，夏天就別戶外了」、「我家人去參加過戶外的，被蚊子咬死，給妳參考」、「參加過一次戶外，真的很痛苦～很熱、蚊子很多，自助buffet還吃不到想吃的，只有狼狽2字可言…不會再有下次」、「台灣位處亞熱帶，氣候高溫多濕多雨，蚊蟲也很多，一想到眾多賓客被蚊子咬，菜餚有蒼蠅在沾，想到就好笑」。

還有人提供解決方法，「真的很想戶外，就辦晚宴」、「表妹辦在深秋，我覺得氣溫很不錯，蚊蟲也不多，場地跟室內建築在旁邊而已，根本沒差」、「有看過結婚儀式在戶外，然後結束後回室內用餐的」、「通常是折衷，吃的室內、典禮外面」、「可證婚戶外，用餐維持室內」。

婚禮 結婚

延伸閱讀

被蚊子叮咬好癢！皮膚科醫師親傳：這樣止癢才正確！

保庇泡麵免費吃！ 端午連假快朝聖 南部唯一「海景泡麵土地公廟」 看無敵海景+吃拜拜泡麵超chill

張信哲唱一半…蚊子入口吞肚！超驚人吞蟲史曝光

1元Buffet吃到飽！ 「饗饗、旭集餐飲券」5／18開搶 全天限時「3個時段」快把握

相關新聞

大學時狂發IG限動「出社會後卻不太更新」？ 過來人曝原因

許多人喜歡在社群媒體上分享生活，不過一名女網友就分享，她發現身旁朋友出社會後，越來越少更新社交軟體上的生活動態，以前大學每天都有滑不完的Instagram限時動態，但畢業、出社會後，朋友們發動態的頻率急遽下降，好奇詢問「大家出社會後會比較少發IG動態嗎？」

她聚餐花400元被同事嫌奢侈 多人曝1金額是極限：會吃到吐

現在物價飛漲，不少外食族都得勒緊褲腰帶，節省費用，不過也有人不在意伙食費花多少。有一名女網友和同事聊天時，對方得知她一餐吃到200至400元實在太多，讓她想問大家這樣會很奢侈嗎？

她嚮往國外戶外婚禮 眾人點名2因素勸阻：在台灣千萬不要

結婚是人生大事，不少人為了留下美好回憶，都會費盡心思籌辦婚禮。有一名女網友最近在挑選婚宴場地，她想要仿效國外辦戶外婚禮，但考量到很多原因所以非常猶豫，貼文一出，眾人一致建議室內比較好。

人妻幫買超透氣內褲氣壞老公 眾人見造型笑翻：哪個天才想的

穿內褲可以吸收汗水，保持私密處乾爽，也能減少感染風險。有一名女網友幫老公買了一件內褲，但造型卻十分特殊又前衛，讓另一半完全不想穿，照片一出也笑翻不少人，直呼「是哪個天才設計的？」

一天到晚「支援收銀」 為何全聯不廣設自助結帳？網列缺點：沒比較快

隨著科技進步，近年不少賣場及商家為減省人力成本，開始引進並推廣自助結帳的機台。對此有網友困惑，全聯縮減了櫃檯收銀人數，必要時再以廣播請求其他員工支援，然而他認為這樣的結帳效率很差，不解為何全聯不使用自助結帳...

他吃自助餐花140元嚇「被坑了？」 網見餐盤這2樣：你勇喔

物價不斷高漲，民眾都大嘆錢越來越薄，對於許多外食族來說更是一大負擔。有一名網友抱怨到自助餐才夾了幾樣菜，沒想到竟然要花140元，但其他人看了菜色就知道問題出在哪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。