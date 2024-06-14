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一天到晚「支援收銀」 為何全聯不廣設自助結帳？網列缺點：沒比較快

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友困惑，去全聯採購經常會遇到收銀速度慢的問題，想知道為何全聯不使用自助結帳的機台。圖／聯合報系資料照片
一名網友困惑，去全聯採購經常會遇到收銀速度慢的問題，想知道為何全聯不使用自助結帳的機台。圖／聯合報系資料照片

隨著科技進步，近年不少賣場及商家為減省人力成本，開始引進並推廣自助結帳的機台。對此有網友困惑，全聯縮減了櫃檯收銀人數，必要時再以廣播請求其他員工支援，然而他認為這樣的結帳效率很差，不解為何全聯不使用自助結帳。對此，許多網友列出自助結帳的缺點，也有人表示，其實全聯早已引進機台了，只是較不多見。

原PO在PTT上以「為什麼全聯不做看看自助結帳收銀？」為題發文指出，全聯之所以縮減平時收銀的人員，就是希望員工可以在客人較少的時候負責上架商品或搬貨，等到尖峰時段再以廣播的方式支援收銀。

然而原PO認為，大部分人在全聯結帳的感受都是既慢也沒效率，不解為何全聯不引進自助結帳的機台。原PO更提出建議，認為可在店內擺個3、4台自助收銀機，並限定支付方式為信用卡或儲值金，若要用現金結帳，再到專人服務的櫃台排隊，這樣就能將那些因翻找零錢而拖延速度的客人區分開來了。

有網友表示不認同，並舉出全聯不適合使用自助結帳的原因，「因為全聯的客群年齡還是偏年長，體諒長輩吧」、「自助還是要有人在顧、不然常遇到不會用的客人」、「空間可能也不夠開自助結帳櫃檯吧」、「你會看到老人直接倚老賣老命令員工過來幫忙」、「台灣人會不小心少刷東西」。

還有網友以其他店家的機台為例，認為自助結帳效率未必會更好，「其他賣場有用的也沒變多快，因為設計根本不夠直覺，絕對會比人工還慢」、「摩斯機台有夠難按，根本惡夢體驗」、「自助結帳一天到晚出問題，還不是要找店員過來處理，家樂福都演過了」。

不過，根據《聯合新聞網》過去的報導，部分全聯門市其實早已開始使用自助結帳機了，並且操作流程順暢，付款方式也相當多樣，但也有網友反應，自助結帳經常會有算錯價格、或是客人不理解買一送一的商品兩樣都要刷等問題。

全聯 店員 自助結帳機台 賣場

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