太辣了！丹麥緊急禁售韓國這款辣泡麵 排名全球第二辣

韓國泡麵不少以辣著名，不過近日就有歐洲國家嫌「辣過頭」而要一款韓國泡麵下架。根據外媒報道，韓國三養的三款辣雞麵因味道太辣被丹麥有關當局緊急下架兼禁售。其實該款辣味泡麵都曾打入全球最辣味的泡麵前三名。

丹麥食品安全機構在本月11日緊急召回三款由韓國三養推出的辣雞麵，分別是三倍辣雞麵、雙倍辣雞面和辣雞湯麵。不是因為辣雞麵食品品質問題，竟是因為這幾款辣雞麵味道過辣，一包辣雞麵中的辣椒素過多，甚至可能引起急性中毒，勸導購買產品的消費者退回或丟棄商品，更特別强調不能讓兒童食用。

而本次被禁售的辣雞麵品牌，在網路上都曾備受討論，有網友表示曾挑戰過黃色版，已經辣到連「鮮奶都無法解辣」。當中最辣的三倍辣火雞麵更上了美國網誌The Ramen Rater的2024全球最辣即食麵排行。該網誌由2002年開始發佈泡麵食評，品嘗超過4000種泡麵，以往紅極一時的最好吃泡麵排行也是由該網誌發佈。今年The Ramen Rater也有發佈全球最辣泡麵排行榜，而被丹麥禁止售賣的其中一款韓國三養辣雞麵亦在榜内，一同來看看究竟最辣的泡麵是哪一款！

The Ramen Rater 2024全球最辣即食麵排行 第10名 ABC-辣牛肉撈麵（印尼） 第9名 Mamee SLRP!-特辣咖哩乾撈麵（馬來西亞） 第8名 Paldo-極地麻辣湯麵（韓國） 第7名 Geumb-火魔王拉麵（韓國） 第6名 良呈美-30秒速食火雞麵（中國） 第5名 三養-香辣雞肉味撈麵（韓國） 第4名 Mamee-鬼椒辣雞肉杯麵（馬來西亞） 第3名 Mamee-鬼椒風味龍通咖哩湯麵（馬來西亞） 第2名 三養-三倍辣雞麵（韓國）（丹麥於6月11日緊急下架禁售） 第1名 Daebak x TNTCO - 死神辣椒辣雞杯麵（馬來西亞） 資料來源：The Ramen Rater網誌

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文章授權轉載自《香港01》