他吃自助餐花140元嚇「被坑了？」 網見餐盤這2樣：你勇喔

物價不斷高漲，民眾都大嘆錢越來越薄，對於許多外食族來說更是一大負擔。有一名網友抱怨到自助餐才夾了幾樣菜，沒想到竟然要花140元，但其他人看了菜色就知道問題出在哪。

這名網友在PTT分享自己夾的菜色，只見餐盤上份量看起來不多，有青菜、木耳、蛋、魚，他以為這樣頂多100元差不多，沒想到結帳時竟然要140元，讓他不敢置信，直呼「是物價現在就是這樣，還是我被坑啊？」

不少人一眼看出貴在魚跟蛋，「荷包蛋下面是魚肉吧，很貴的」、「你勇喔敢夾魚」、「有魚怎麼可能100」、「自助餐別夾魚不是常識嗎？」、「那份魚肉大概就80了，真的不要去夾魚」、「貴在那片魚」、「你財富自由喔？敢點魚」、「除非財富自由，正常人誰會去自助餐夾魚啊？」、「傻傻的，夾魚真的貴，便宜的才不正常」、「有蛋有魚，你活該」、「蛋就20了，魚算80，剩下40」、「魚60-70，蛋20，其他自己算」。

原PO事後也留言回覆表示，因為肉都被夾完了，主菜只剩下魚，以前沒夾過魚所以不知道這麼貴，之後吃自助餐就不會再夾了。