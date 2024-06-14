薄到透光！南韓1爆紅美食來台快閃 內行人提醒：超級熱量炸彈

台灣人喜歡嘗鮮，每當有國外爆紅的產品來台時，總能掀起一陣旋風。近日在南韓爆紅的「紙巾吐司」將在台灣亮相，特殊的造型和新奇的口感引爆話題，有一名女網友就很好奇「紙巾吐司」吃起來是什麼感覺，貼文也引起不少討論。

原PO在Dcard發文表示，這款吐司因為薄得很像紙巾，吃的時候可以一層一層剝下來吃，顧名思義就叫做「紙巾吐司」。台北晶華酒店於6月20日至7月21日邀請創始店The Truffle Bakery抵台快閃，帶來的口味有「經典奶油」和「巧克力」，價格為3入組680元、5入組980元。

貼文引起不少討論，「吃起來是盤子的感覺」、「以後會不會有捲筒紙巾吐司？」、「阿不就切得很薄的吐司，還薄到透光」、「韓國484只是很會取名字而已啊，什麼髒髒包、扁可頌、紙巾吐司，吃起來都好普通只是噱頭」。

還有人感到疑惑，「跟千層吐司差在哪？」、「全聯也有千層吐司」、「這個yamazaki山崎就有賣了耶，還不錯吃」、「跟之前很紅的千層吐司不一樣嗎？」、「不就是千層吐司換個名字嗎？」、「看起來很像全聯的千層吐司，然後我也覺得吃起來就像三峽的手撕麵包」。

有內行人提醒熱量很高，不能吃太多，「這一小條吐司大概就有兩三小條奶油吧，可能還超過！自己做就會知道油量驚人，要克制啊」、「其實就是每一層都有奶油，層層折疊烤出來，有做過烘焙就知道了」、「這通常是一層油一層麵糰疊起來烤，才會有千層的效果，超級熱量炸彈」。