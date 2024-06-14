快訊

台新金今日完成董事改選 王美花為獨董最高票當選

日本沖繩時雨量達110毫米 氣象廳發布「破紀錄大雨警報」

日本賠償艦大戰哥吉拉？真實是雪風艦公海劫掠蘇聯油輪

薄到透光！南韓1爆紅美食來台快閃 內行人提醒：超級熱量炸彈

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓爆紅的「紙巾吐司」將來台快閃。 圖擷自「trufflebakery.kr」IG
南韓爆紅的「紙巾吐司」將來台快閃。 圖擷自「trufflebakery.kr」IG

台灣人喜歡嘗鮮，每當有國外爆紅的產品來台時，總能掀起一陣旋風。近日在南韓爆紅的「紙巾吐司」將在台灣亮相，特殊的造型和新奇的口感引爆話題，有一名女網友就很好奇「紙巾吐司」吃起來是什麼感覺，貼文也引起不少討論。

原PO在Dcard發文表示，這款吐司因為薄得很像紙巾，吃的時候可以一層一層剝下來吃，顧名思義就叫做「紙巾吐司」。台北晶華酒店於6月20日至7月21日邀請創始店The Truffle Bakery抵台快閃，帶來的口味有「經典奶油」和「巧克力」，價格為3入組680元、5入組980元。

貼文引起不少討論，「吃起來是盤子的感覺」、「以後會不會有捲筒紙巾吐司？」、「阿不就切得很薄的吐司，還薄到透光」、「韓國484只是很會取名字而已啊，什麼髒髒包、扁可頌、紙巾吐司，吃起來都好普通只是噱頭」。

還有人感到疑惑，「跟千層吐司差在哪？」、「全聯也有千層吐司」、「這個yamazaki山崎就有賣了耶，還不錯吃」、「跟之前很紅的千層吐司不一樣嗎？」、「不就是千層吐司換個名字嗎？」、「看起來很像全聯的千層吐司，然後我也覺得吃起來就像三峽的手撕麵包」。

有內行人提醒熱量很高，不能吃太多，「這一小條吐司大概就有兩三小條奶油吧，可能還超過！自己做就會知道油量驚人，要克制啊」、「其實就是每一層都有奶油，層層折疊烤出來，有做過烘焙就知道了」、「這通常是一層油一層麵糰疊起來烤，才會有千層的效果，超級熱量炸彈」。

南韓 美食

延伸閱讀

500盤新焦點／紙巾吐司6/20快閃晶華！輕盈軟綿奶香十足的新體驗

韓國爆款「紙巾吐司」快閃晶華！層層透光可抽取

哈士奇到狗公園交不到朋友「縮成一條吐司獨自趴地超沮喪」網心疼：我來陪牠玩！

CP值超過100分！台北「早午餐排隊名店」回歸了 吃貨激推「柔軟吐司、酥脆菠蘿」外國人也跟風搶外帶

相關新聞

太辣了！丹麥緊急禁售韓國這款辣泡麵 排名全球第二辣

韓國泡麵不少以辣著名，不過近日就有歐洲國家嫌「辣過頭」而要一款韓國泡麵下架。根據外媒報道，韓國三養的三款辣雞麵因味道太辣被丹麥有關當局緊急下架兼禁售。其實該款辣味泡麵都曾打入全球最辣味的泡麵前三名。

薄到透光！南韓1爆紅美食來台快閃 內行人提醒：超級熱量炸彈

台灣人喜歡嘗鮮，每當有國外爆紅的產品來台時，總能掀起一陣旋風。近日在南韓爆紅的「紙巾吐司」將在台灣亮相，特殊的造型和新奇的口感引爆話題，有一名女網友就很好奇「紙巾吐司」吃起來是什麼感覺，貼文也引起不少討論。

皮拉提斯是有錢人運動？妹子一問課程費用「熱情秒退散」 內行揭關鍵

近年健身風氣盛行，有些民眾為保持良好的體態，會去運動中心和私人健身房報名各種健身課程。一名女網友很好奇皮拉提斯運動，去健身房詢問細節，結果查詢一堂費用多是1000元起跳，讓她完全打消念頭直呼太...

價格不便宜但妹子超愛！他不解「1甜點」為何狂吸人潮 網秒懂：吃氣氛的

西式甜點有很多種，像蛋糕、鬆餅和千層派等，光是看外表就令人食指大動，有些業者甚至會專門販售一種甜點，賣不同內餡口味，吸引民眾排隊嘗...

SUKIYA是牛丼霸主？ 網歸納「成功秘訣」靠1套餐

日式料理一直是台灣民眾的愛好美食之一，日前有網友表示，他只要想吃丼飯就會去吃連鎖丼飯「SUKIYA」，最常吃秋葵牛丼加一盤燙青菜，他也好奇「SUKIYA成功的秘訣是什麼？」對此，網友大推「青菜套餐超划算」。

婚禮穿搭學問大 南韓1顏色是「大忌」：誤穿秒被絕交

婚禮是人生大事，賓客的穿搭也是一門學問，日前香港女演員林夏薇到韓國參加婚禮，全白的低胸連身裙遭網友批評「犯了韓國大忌，白色是新娘專屬顏色」，許多人批評她「很失禮」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。