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皮拉提斯是有錢人運動？妹子一問課程費用「熱情秒退散」 內行揭關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友感嘆皮拉提斯一堂課程費用都1000元起跳，有的甚至1600元，不禁感嘆「是不是有錢人在做的運動」。圖／canva
有女網友感嘆皮拉提斯一堂課程費用都1000元起跳，有的甚至1600元，不禁感嘆「是不是有錢人在做的運動」。圖／canva

近年健身風氣盛行，有些民眾為保持良好的體態，會去運動中心和私人健身房報名各種健身課程。一名女網友很好奇皮拉提斯運動，去健身房詢問細節，結果查詢一堂費用多是1000元起跳，讓她完全打消念頭直呼太貴了，大嘆「皮拉提斯是不是有錢人在做的運動」，貼文曝光後掀起討論。

女網友於Dcard發文表示，近日她去詢問關於皮拉提斯課程細節，結果聽到一堂課程費用嚇傻，都是1000元起跳，甚至還有1600元，還要另外加購止滑襪，她體驗過一般健身房課程，價格頂多落在500至1000元，還能測量身體各種數據，甚至一些身體油壓按摩也只有700元起跳，因此不太懂「為什麼皮拉提斯這麼貴」。

女網友表示，詢問完業者後，她完全對皮拉提斯打消念頭，「太貴了，還是慢跑跟去健身房就好」，但也不免感嘆皮拉提斯這運動是否都是有錢人在上的？

貼文曝光後引發討論，網友紛紛留言，「是，去體驗一輪發現很多都是貴婦」、「上過幾堂一對一的課，只能說完全值這個價格，我記好動作後就在家自練，練這個之後很少腰酸背痛」、「我上的是一對一器械皮拉提斯，一堂費用1500元，老師有物理治療背景，上了幾個月後體態明顯改善不少，雖然貴但有效」。

也有網友指出，現在去請健身教練或報名團課，費用也多是1000元起跳，「健身房一對一課程現在應該沒500至1000的價格了吧，幾乎都要1200起跳了」、「會很貴嗎？現在健身房或是買課程不都是差不多價格」、「我覺得還好，一般人也花得起，就是捨不捨得而已。妳到健身房請教練也都一堂課1200起跳（這價格是一次要買36堂才有的，也是要先付錢）」。

有內行人解釋皮拉提斯課程費用為何較貴，「因為皮拉提斯的國際證照費需要20萬，還要花1、2年才有辦法拿到證照，一張床的價位30幾萬，國際證照還需要兩年換照一次，續證費另計」。

Dcard 健身房 按摩 運動

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