價格不便宜但妹子超愛！他不解「1甜點」為何狂吸人潮 網秒懂：吃氣氛的

西式甜點有很多種，像蛋糕、鬆餅和千層派等，光是看外表就令人食指大動，有些業者甚至會專門販售一種甜點，賣不同內餡口味，吸引民眾排隊嘗鮮。近日有網友發文表示，每次和女性朋友出門時，都會去朝聖打卡舒芙蕾甜點店，「看她們吃得頭頭是道的樣子，然後一直拍照打卡」，但他認為舒芙蕾只是麵糊，不知道到底好吃在哪，為什麼女生都喜歡吃。貼文發布後引發討論，網友紛紛留言點出關鍵，「吃起來很舒服啊」、「吃氣氛的」、「氣氛、拍照、打卡」。

有網友在PTT發文表示，最不理解舒芙蕾為何能流行，每次和女性朋友出去，對方都會帶他去朝聖吃舒芙蕾，朋友吃到很盡興，還會一直打卡拍照，但他每次吃完後感受都極差，「我真的吃不懂，不就麵糊而已？可能我是木舌吃不懂」，並詢問網友到底舒芙蕾好吃在哪？

貼文曝光後引發共鳴，有些網友也不解舒芙蕾一份價格不便宜，為何總吸引排隊人潮搶著嘗鮮，「不懂+1，每次去餐廳看到一堆人在排，超好笑」、「吃過兩家排隊名店，但還是覺得舒芙蕾中間沒有熟」、「是好吃但是太過譽，可麗露比這還要好吃」、「第一次吃過後...沒有覺得想再吃的程度」、「超好吃只是都超貴」。

有網友點出關鍵，除了甜點外，顧客更看重店內用餐氣氛，「吃氣氛的」、「吃起來很舒服啊」、「只是想打卡而已」。也有人表示，舒芙蕾剛出爐時最好吃，原PO吃的可能是失敗品才會說是「麵糊」，「剛做好的真的很好吃啊」、「要好吃一定都是剛出爐的，你吃的可能不是，你的『麵糊』肯定是失敗的作品」。