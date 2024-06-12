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SUKIYA是牛丼霸主？ 網歸納「成功秘訣」靠1套餐

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇SUKIYA成功的秘訣，多數網友認為「青菜套餐」很划算。圖擷自SUKIYA官網
一名網友好奇SUKIYA成功的秘訣，多數網友認為「青菜套餐」很划算。圖擷自SUKIYA官網

日式料理一直是台灣民眾的愛好美食之一，日前有網友表示，他只要想吃丼飯就會去吃連鎖丼飯「SUKIYA」，最常吃秋葵牛丼加一盤燙青菜，他也好奇「SUKIYA成功的秘訣是什麼？」對此，網友大推「青菜套餐超划算」。

一名網友在PTT發文表示，他不知道吃什麼的時候就去SUKIYA，都會點秋葵牛丼、青菜套餐、可樂，雖然沒有特別美味，但久而久之想到牛丼，就只想到「SUKIYA」，原PO表示「吉野家、松屋都沒什麼印象，你們牛丼也只吃SUKIYA嗎？他們成功的秘訣是什麼？」

對此，網友歸納SUKIYA最強的成功秘訣「青菜套餐」，指出「用青菜打爆其他牛丼店」、「青菜套餐超讚」、「燙青菜可以加一堆蒜」、「青菜超好吃」、「狠蒜的燙青菜」。

也有網友大讚「便宜有優勢」、「24小時、快速展店是成功的秘訣」、「便宜治百病」、「平價好吃，真材實料」、「他們的肉給超多，想吃超多肉要點這家」、「好吃又快速的店」、「SUKIYA離峰時期員工能一個人顧店，SOP做到極致，全台餐廳應該都比照辦理，同樣的價格，肉量還比吉野家多一半，根本超扯」，但也有網友指出SUKIYA的缺點，直言「有夠死鹹」、「把鹽巴當糖加」、「我覺得太鹹了，重口味」、「現在還只能用現金結帳，真的很不方便」、「這個年代還有誰在用現金結帳」。

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