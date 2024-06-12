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婚禮穿搭學問大 南韓1顏色是「大忌」：誤穿秒被絕交

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，婚禮穿「白色」是一大禁忌。婚禮示意圖／ingimage
一名網友表示，婚禮穿「白色」是一大禁忌。婚禮示意圖／ingimage

婚禮是人生大事，賓客的穿搭也是一門學問，日前香港女演員林夏薇到韓國參加婚禮，全白的低胸連身裙遭網友批評「犯了韓國大忌，白色是新娘專屬顏色」，許多人批評她「很失禮」。

日前有位網友在Threads轉發林夏薇的文章，內容為林夏薇參加南韓朋友的婚禮，她穿著一身白色連身裙，讓原PO驚呼「新娘看到絕對會在心裡罵死你，參加韓國婚禮絕對不要穿白色，這是基本常識」。

也有一名女網友表示，「女生參加韓國婚禮真的不要穿白色，200%會被新娘家人朋友說『妳婚禮後就不要再跟那個女生聯絡了』，不要覺得自己跟新娘感情好，新娘不介意。每個女生都想在婚禮上當唯一的公主，穿白色洋裝登場的瞬間，就註定被新娘從好友清單移除了啦，還會成為新娘婚後，跟閨蜜喝咖啡的話題主角」。

文章曝光後，許多人認同表示「一直以為這是大家都知道的禮貌常識，但去年參加幾場婚禮，有不少女生穿白色，而且全白沒有其他色系」、「不要全身白，都可以接受」、「作為被邀請出席韓國人婚禮的賓客來講，選服裝可是一件十分謹慎的事情，在韓國女生絕對不能穿白色衣服去參加婚禮。象徵純潔的白色是屬於新娘的顏色，賓客們應避免穿該顏色的服飾，在韓國更是一大禁忌，尤其是女生若是穿著白色服裝參加了婚禮，可是會被罵，別人嘴上不說，心裡可能已經罵了上百遍『妳這樣穿是要搶新娘的風頭嗎？』」。

南韓 婚禮 服裝

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