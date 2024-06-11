賣家崩潰呼籲買蝦皮「別再說謝謝」 原因曝光驚呆上萬人

多數台灣人都做過！一名女網友分享，自己在蝦皮經營賣場，遇過很多買家問完問題後，都會說一聲「謝謝」，這看似禮貌的舉動，反而讓她很困擾，原因是每天大概有上百則這樣的訊息，若沒有在時間內再次回應，還會被扣聊聊回應率。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」分享，自己是經營蝦皮賣場的賣家，建議大家「不要跟賣家說謝謝，或傳貼圖之類的」，因為這些訊息每天有上百則，若沒有在時間內回覆，會被扣聊聊回應率，雖然感謝買家很有禮貌，但其實這個行為讓她很困擾。

貼文一出後，有超過1.6萬網友按讚，紛紛表示「原來如此，我以後不會再那麼有禮貌了」、「真的長知識，想說為什麼賣家都喜歡一直回，原來這樣沒有回也要被扣聊聊率」、「我就是那個都會回謝謝的買家，完全沒想到有這個機制」、「抱歉～之前都覺得我自己墊底才是一種禮貌」、「瞭解，學到一個冷知識」、「難怪想說賣家幹嘛什麼都回」。

此外，也有同樣身為賣家的過來人回應「問了不回個謝謝，被小賣家酸沒有禮貌，講了謝謝，又變成大賣家的麻煩」、「這個扣分機制超煩，我是賣家也是買家，因為知道會扣分，所以我買東西收到訊息大多都已讀，現在聊聊分數被扣到57%」、「作為賣家的我已經不管聊聊率了，禮貌對我來說比較重要」。

事實上，根據蝦皮官方規定，若想要提升聊聊回應率，建議可於12小時內回覆所有聊聊訊息，若在12小時沒有回覆，或是12小時後才回覆，都將視為延遲回覆，將降低聊聊回應率。