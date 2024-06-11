第一次歐洲自由行推薦哪？ 最多人選「這3國」：治安好很重要

到歐洲旅遊是許多人的夢想，一名網友就分享，他近幾年存了一些錢，打算將這筆錢拿來旅遊，由於第一次歐洲跟團旅行的體驗不錯，讓他覺得下一次可以嘗試自由行，詢問眾人「第一次歐洲自由行會推薦哪個國家？」

原PO在PTT發文表示，他近年來存了一點錢，但離買房頭期款還有很長一段路，因此決定將錢拿來壯遊，前陣子和長輩一起跟團到歐洲玩，覺得很不錯，好奇詢問眾人，「如果之後要來，可以考慮自由行，第一次歐洲自由行會推薦哪個國家？」

文章引起熱烈討論，不少網友紛紛回應，「你有錢嗎？有的話挑安全一點的」、「東歐比較便宜，反正歐洲文化差不多」、「有錢北歐、瑞士，沒錢德國、捷克」、「東歐便宜，南歐小心扒手，夏天很熱，西歐方便，北歐很貴」、「第一次推西葡，物價低、步調慢、食物好吃，火車沒那麼雷，習慣歐洲生活方式後再去德國，然後去奧捷匈，再來瑞士、義大利」、「克羅埃西亞，物價便宜、治安好、人友善、風景優美」。

其中最多人點名「荷蘭」、「奧地利」和「捷克」，「推春天的荷蘭，鬱金香花田和一望無際的綠色原野好美，看過一輩子都不會忘記的畫面」、「荷蘭不錯啊，而且英語友善，治安也不差」、「奧地利，人民有錢」、「捷克的話布拉格就夠好逛」、「奧地利、捷克，治安好不貴」、「捷克、奧地利，當地還算友善，交通不差」。

此外，也有不少網友推薦瑞士和北歐國家，「瑞士，治安好，火車自助很方便」、「挪威，峽灣冰河都很壯觀，夏天日照長，冬天也有極光」、「挪威最頂」、「冰島，沒有之一」、「個人推冰島」、「丹麥，夏天去日照長、安全、英文通」、「推北歐，認真不要去南歐，尤其是法國、義大利、西葡，民族性強儘量不要去，雖然教堂很美」。