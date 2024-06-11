快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

放完端午心態崩了！他哀嚎「下半年無連假」 網淡定曝：早就崩潰完了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，端午連假過完後，2024下半年沒有任何連假，令他崩潰不已。示意圖／ingimage
一名網友透露，端午連假過完後，2024下半年沒有任何連假，令他崩潰不已。示意圖／ingimage

端午3天連假結束，今日恢復正常上班，一名網友就哀嚎，他過完端午連假，才發現2024下半年沒有任何連假了，悲傷直呼「心態直接崩了」。文章曝光後，眾人反而鎮定表示，去年就知道這結果，「自己選的，不用哭」、「去年就崩潰完了」。

原PO在PTT發文指出，昨（10）日放完端午連假後，他才驚覺7、8月都沒有連假，且連9月中秋節也都沒有放連假，令他十分崩潰，「有人發現今年中秋節沒連假嗎？我心態直接崩了，中秋節不放4天到底誰的決定？」

文章曝光後，眾多網友無奈回應，「我們自己的決定」、「自己選的，不用哭」、「因為不想補班」、「之前有人不爽週六要補班啊」、「就大多數上班族不想星期六彈性上班」、「人家去年就知道，你現在才在崩潰」、「去年就崩潰完了」、「要放假自己請啊」、「今年已經沒有連假了，端午是最後一個」。

事實上，去年（2023）有6個補班日，讓不少民眾十分不滿，因此今年連假大改革，行政院僅安排「2/17星期六」春節連假補班1天，2024下半年的中秋節、國慶日則都沒有連假，上班族能以特休假的方式，自行決定是否放連假。

而針對明（2025）年行事曆，目前已知有6個超過3天的連續假期，令不少民眾十分期待：

一.農曆春節：1月25日～2月2日，共9天

二.228紀念日：2月28日～3月2日，共3天

三.清明連假：4月3日～4月6日，共4天

四.端午連假：5月30日～6月1日，共3天

五.中秋連假：10月4日～10月6日，共3天

六.國慶連假：10月10日～10月12日，共3天

連假

延伸閱讀

年輕人笑1穿搭「老人才穿」 一票網紅也中槍：已經過時了嗎？

她目睹慣犯進咖啡廳「不消費還霸佔4座位」 網掀共鳴：這種人不少

出國返家最想吃什麼？ 1「台灣之光」美食狂被點：國外太貴了

訂房1晚…「信用卡被刷161萬」她嚇傻 飯店業曝：這環節出包

相關新聞

放完端午心態崩了！他哀嚎「下半年無連假」 網淡定曝：早就崩潰完了

端午3天連假結束，今日恢復正常上班，一名網友就哀嚎，他過完端午連假，才發現2024下半年沒有任何連假了，悲傷直呼「心態直接崩了」。文章曝光後，眾人反而鎮定表示，去年就知道這結果，「自己選的，不用哭」、「去年就崩潰完了」。

搭到電動休旅車小黃加深他買車衝動 司機反問：台北人幹嘛買？

整個大台北地區大眾交通運輸四通八達，即便是沒有開車的人，光靠著公車和捷運再加YouBike，要前往許多地方仍然很方便…

蝦皮輸了？他轟「都賣中國貨」淘寶更便宜 一票人搖頭揭優勢

蝦皮是國人最常使用的電商APP之一，然而近日有網友指出，蝦皮已逐漸淘寶化，不僅一開APP就強制跳直播，還賣一堆中國貨，然後出貨時間都頗長，客人為何不乾脆去淘寶消費。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

她怨夏天捷運車廂散發「醋飯味」 通勤族超有共鳴：每天出門都想哭

夏天到來，天氣越發炎熱，人多的地方總會瀰漫濃濃汗臭味。一名女網友就抱怨，她每次搭捷運都快受不了，形容捷運車廂內總有一股「壽司店醋飯」的味道，無奈直呼「我已經不行了，真的救命！」

宅配物流會送上樓？他憂「沒隱私」 內行人曝：幫送還得多收費

物流宅配送到家相當方便，消費者連至超商店取的時間都能省下，不過有網友好奇「宅配司機送上樓是正常的服務嗎？」有人認為，送上樓不只沒有隱私，對司機而言也是加重勞務，若是要送上樓可能還須多收服務費。

蔡阿嘎開除元老級員工 網盤點「鬧翻拆夥YouTuber」：最不捨這3人

網紅蔡阿嘎經營YouTube頻道多年，與員工互動也成網友喜愛看的內容之一，6日卻突然發布聲明，指稱已解僱資深員工蘿拉，還表示其有不法行為。網友盤點「鬧翻拆夥的YouTuber們」，不少人都認為最可惜的是「狠愛演」，三人因不合導致在2020年宣布拆夥，引發粉絲不捨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。