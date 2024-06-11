放完端午心態崩了！他哀嚎「下半年無連假」 網淡定曝：早就崩潰完了

端午3天連假結束，今日恢復正常上班，一名網友就哀嚎，他過完端午連假，才發現2024下半年沒有任何連假了，悲傷直呼「心態直接崩了」。文章曝光後，眾人反而鎮定表示，去年就知道這結果，「自己選的，不用哭」、「去年就崩潰完了」。

原PO在PTT發文指出，昨（10）日放完端午連假後，他才驚覺7、8月都沒有連假，且連9月中秋節也都沒有放連假，令他十分崩潰，「有人發現今年中秋節沒連假嗎？我心態直接崩了，中秋節不放4天到底誰的決定？」

文章曝光後，眾多網友無奈回應，「我們自己的決定」、「自己選的，不用哭」、「因為不想補班」、「之前有人不爽週六要補班啊」、「就大多數上班族不想星期六彈性上班」、「人家去年就知道，你現在才在崩潰」、「去年就崩潰完了」、「要放假自己請啊」、「今年已經沒有連假了，端午是最後一個」。

事實上，去年（2023）有6個補班日，讓不少民眾十分不滿，因此今年連假大改革，行政院僅安排「2/17星期六」春節連假補班1天，2024下半年的中秋節、國慶日則都沒有連假，上班族能以特休假的方式，自行決定是否放連假。

而針對明（2025）年行事曆，目前已知有6個超過3天的連續假期，令不少民眾十分期待：

一.農曆春節：1月25日～2月2日，共9天

二.228紀念日：2月28日～3月2日，共3天

三.清明連假：4月3日～4月6日，共4天

四.端午連假：5月30日～6月1日，共3天

五.中秋連假：10月4日～10月6日，共3天

六.國慶連假：10月10日～10月12日，共3天