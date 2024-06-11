搭到電動休旅車小黃加深他買車衝動 司機反問：台北人幹嘛買？

整個大台北地區大眾交通運輸四通八達，即便是沒有開車的人，光靠著公車和捷運再加YouBike，要前往許多地方仍然很方便。近日一名網友就被多元計程車司機質疑說「在台北幹嘛買車」，認為太不划算，養車實在太花錢了。

原po在PTT Gossiping板發文表示，最近有想買車的衝動，所以就藉著搭計程車的機會順便賞車，某天搭到一台電動休旅讓他心裡很喜歡，結果司機卻對他說「你在台北幹嘛買車？買很容易，養車才難，外出叫計程車還比較划算」，原po心裡也感到疑惑「此言當真？」因此發文問大家。

不少人認同「本來就是啊，台北開車停車都好麻煩」、「沒小孩的話，確實」、「在北部搭小黃很方便，還不用牌燃，停車，維養，甚至罰鍰」、「台北買車成本超高，沒自備車位就別開了」、「車位貴的地方買車不划算」、「除非要去其他縣市就用租的」、「我們兩大一小住新北捷運站附近，沒買車覺得ok，去外縣市玩就租車，車位平時租人補平時搭計程車的錢」。

但也有不少人認為還是買車比較實用，「我嘗試過一年，以金錢來說，是；以生活來說，有車還是大勝，最終還是買車」、「等有家庭的時候就知道了」、「不煩惱車位問題的話養車有便宜選項，養車根據你養哪台差很多的」、「喜歡駕馭樂趣的人都會找時間上國道出遠門」。

然而也有人覺得不能這樣比較，「自己的車是計程車能比的嗎？」、「其實我有車在台北也會搭計程車，不衝突，有一台自己的車是不一樣的生活」。