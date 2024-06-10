蝦皮輸了？他轟「都賣中國貨」淘寶更便宜 一票人搖頭揭優勢

蝦皮是國人最常使用的電商APP之一，然而近日有網友指出，蝦皮已逐漸淘寶化，不僅一開APP就強制跳直播，還賣一堆中國貨，然後出貨時間都頗長，客人為何不乾脆去淘寶消費。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在PTT發文表示，現在一登進蝦皮的APP就被迫觀看販售大陸貨的直播畫面，且這些商家備貨時間較長、要15至20個工作天，因此他也推測貨源就是來自中國，既然如此，還不如使用淘寶、京東等APP，同樣都是中國貨，出貨更快、價格更便宜、打折力度更高、跨店買湊單還可免運，就連客服也是秒傳秒回。

原PO抱怨，蝦皮到現在還不能跨店合單集免運，要刷卡也不能集單一次刷，要分開店家下單，「都什麼年代了，這種辦事效率，貨源又都一樣，客人怎麼不直接去買淘寶就好了？要學就學得像點啊，學都學個四不像」。

對此，網友紛紛表示，「賺的就是資訊差啊」、「直接淘寶買也才5～7天，還便宜一半以上，蝦皮一堆10～20天，受不了，找台灣客服還說現貨」、「現在中國還嫌淘寶太貴，更便宜買拼多多」、「蝦皮從一開始就是淘來加價賣的好嗎，傻傻」。

不過也有網友指出，「淘寶不是所有商品都能直送台灣，淘寶直購金額太高，過海關可能會抽稅」、「蝦皮整治過了，很多都是台灣現貨了，你買的東西偏冷或是只看最低價才會這樣」、「淘寶有時還會寄錯，退貨也比蝦皮麻煩」、「有時候蝦皮大陸貨反而比淘寶便宜」。