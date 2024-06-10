快訊

不怕借手機被偷看訊息！傳蘋果iPhone將加入APP上鎖神功能

深夜出門被仇家堵到圍毆 19歲男遭毆重傷不治警逮5嫌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮輸了？他轟「都賣中國貨」淘寶更便宜 一票人搖頭揭優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
蝦皮是國人最常使用的電商APP之一，然而近日有網友指出，蝦皮已逐漸淘寶化。示意圖／Ingimage
蝦皮是國人最常使用的電商APP之一，然而近日有網友指出，蝦皮已逐漸淘寶化。示意圖／Ingimage

蝦皮是國人最常使用的電商APP之一，然而近日有網友指出，蝦皮已逐漸淘寶化，不僅一開APP就強制跳直播，還賣一堆中國貨，然後出貨時間都頗長，客人為何不乾脆去淘寶消費。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在PTT發文表示，現在一登進蝦皮的APP就被迫觀看販售大陸貨的直播畫面，且這些商家備貨時間較長、要15至20個工作天，因此他也推測貨源就是來自中國，既然如此，還不如使用淘寶、京東等APP，同樣都是中國貨，出貨更快、價格更便宜、打折力度更高、跨店買湊單還可免運，就連客服也是秒傳秒回。

原PO抱怨，蝦皮到現在還不能跨店合單集免運，要刷卡也不能集單一次刷，要分開店家下單，「都什麼年代了，這種辦事效率，貨源又都一樣，客人怎麼不直接去買淘寶就好了？要學就學得像點啊，學都學個四不像」。

對此，網友紛紛表示，「賺的就是資訊差啊」、「直接淘寶買也才5～7天，還便宜一半以上，蝦皮一堆10～20天，受不了，找台灣客服還說現貨」、「現在中國還嫌淘寶太貴，更便宜買拼多多」、「蝦皮從一開始就是淘來加價賣的好嗎，傻傻」。

不過也有網友指出，「淘寶不是所有商品都能直送台灣，淘寶直購金額太高，過海關可能會抽稅」、「蝦皮整治過了，很多都是台灣現貨了，你買的東西偏冷或是只看最低價才會這樣」、「淘寶有時還會寄錯，退貨也比蝦皮麻煩」、「有時候蝦皮大陸貨反而比淘寶便宜」。

PTT 淘寶 直播 蝦皮 電商

延伸閱讀

票價漲再多都爆滿！日本主題樂園營收創新高 新樂園紛搶開幕

父輩買房更容易？他羨慕500萬能買房的年代 網：別幻想以前多簡單

廁所裝百葉窗害春光外洩！ 鄰居1句提醒她崩潰：像裸奔了3年

6個人吃！她每月僅花1萬元買菜還被唸 網揪細節：可以更省

相關新聞

蝦皮輸了？他轟「都賣中國貨」淘寶更便宜 一票人搖頭揭優勢

蝦皮是國人最常使用的電商APP之一，然而近日有網友指出，蝦皮已逐漸淘寶化，不僅一開APP就強制跳直播，還賣一堆中國貨，然後出貨時間都頗長，客人為何不乾脆去淘寶消費。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

她怨夏天捷運車廂散發「醋飯味」 通勤族超有共鳴：每天出門都想哭

夏天到來，天氣越發炎熱，人多的地方總會瀰漫濃濃汗臭味。一名女網友就抱怨，她每次搭捷運都快受不了，形容捷運車廂內總有一股「壽司店醋飯」的味道，無奈直呼「我已經不行了，真的救命！」

宅配物流會送上樓？他憂「沒隱私」 內行人曝：幫送還得多收費

物流宅配送到家相當方便，消費者連至超商店取的時間都能省下，不過有網友好奇「宅配司機送上樓是正常的服務嗎？」有人認為，送上樓不只沒有隱私，對司機而言也是加重勞務，若是要送上樓可能還須多收服務費。

蔡阿嘎開除元老級員工 網盤點「鬧翻拆夥YouTuber」：最不捨這3人

網紅蔡阿嘎經營YouTube頻道多年，與員工互動也成網友喜愛看的內容之一，6日卻突然發布聲明，指稱已解僱資深員工蘿拉，還表示其有不法行為。網友盤點「鬧翻拆夥的YouTuber們」，不少人都認為最可惜的是「狠愛演」，三人因不合導致在2020年宣布拆夥，引發粉絲不捨。

新竹「一顆肉粽90元」他驚呆！ 網笑：裡面包AI價值

端午佳節即將到來，不少人已經開始吃粽子慶祝，一名新竹網友就分享，他朋友為了應景，買了兩顆肉粽，本以為兩顆差不多90元，一問才發現這是一顆的價格，讓他不禁感嘆「新竹一個肉粽要90元？」

這人太狠了…當顏清標面喊「消波塊」還要求去罰站 網喊不得了：海線以後他管

鎮瀾宮董事長顏清標早年在江湖被稱「標哥」，顏家經常被網友用「消波塊」等印象掛勾，顏清標的一舉一動也受到不少關注，成為另類網紅。日前顏清標友人賴帝霖在IG發布短片，分享自己兒子「宏仔」和標哥的互動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。