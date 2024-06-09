宅配物流會送上樓？他憂「沒隱私」 內行人曝：幫送還得多收費
物流宅配送到家相當方便，消費者連至超商店取的時間都能省下，不過有網友好奇「宅配司機送上樓是正常的服務嗎？」有人認為，送上樓不只沒有隱私，對司機而言也是加重勞務，若是要送上樓可能還須多收服務費。
一名網友在PTT發文表示，他每次網購，都不確定物流宅配司機到底是不是會送上樓，又或是SOP就是送到一樓，顧客要自己下樓取貨，若送上樓純粹是司機熱心。他平時為了避免尷尬，都會選擇超商取貨，但有時有商品只能宅配，因此令他很好奇。他也說，「不過遇到的司機人都很好，都會幫我送上樓，大家怎麼看？」
其他人則留言，「如果身體健康行動自如的話，就愉快的下樓拿，不好嗎」、「好好感謝司機，問他需不需要水都好，當作小確幸好好珍惜」、「大多都是送到一樓，但我也遇過包裹很大，物流大哥幫我送上樓的」、「都只到一樓管理室而已，送上去也太沒隱私」、「也是有懶惰的人不願意下樓拿包裹」、「一般都在一樓簽收完就走了，除非是多樣大件物品，很明顯我一個人就搬不動，跟黑貓司機講就會幫我搬上樓」。
有內行人表示，「本來就是送到1樓，公司配合各物流，沒有上樓服務，如果要送上樓額外收費，一天有多少貨要送你知道嗎？」、「只有黑貓會送到家門口，不過運費也最貴」、「通常貨運公司上樓要額外加費，看你有沒有一開始就加，遇到好心的願意搭電梯上來真的要特別感謝」、「電商的宅配都有送上樓」。
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