蔡阿嘎開除元老級員工 網盤點「鬧翻拆夥YouTuber」：最不捨這3人
網紅蔡阿嘎經營YouTube頻道多年，與員工互動也成網友喜愛看的內容之一，6日卻突然發布聲明，指稱已解僱資深員工蘿拉，還表示其有不法行為。網友盤點「鬧翻拆夥的YouTuber們」，不少人都認為最可惜的是「狠愛演」，三人因不合導致在2020年宣布拆夥，引發粉絲不捨。
蔡阿嘎日前發出聲明，表示已解雇公司資深員工蘿拉，聲明中未言明事件經過，僅表示蘿拉認了不法行為，其作為阿嘎與公司其他員工事前皆不知情，如今已委託律師處理後續問題。
蔡阿嘎事件引發大批網友關注，一名網友在論壇Dcard以「那些鬧翻拆夥的YouTuber們…真的很可惜」為題發文，盤點拆夥的YouTuber，第一組為「狠愛演」，三人因私下不合導致拆夥，未來恐怕也難以合體，不過三人後續各自發展仍不錯，原PO感嘆「只能回憶了」。
第二組為「Toyz、周周」。他表示，「但這對我沒有覺得很可惜就是了」。第三組為「Hook、酷」，他認為兩人影片很有趣也很有火花，兩人不算拆夥，更像是「理念不合的朋友不一起玩」，並沒有工作上金錢的糾紛。
第四組為「這群人」，這群人成軍13年，以有趣且高質量影片獲許多網友喜愛，頻道有357萬訂閱者，去（2023）年無預警預告停更，令粉絲相當不捨。第五組為「賤葆、三妹」，該組也是在去年拆夥，賤葆坦言團隊感情變質，在國外大吵一架，因此做出拆夥決定。原PO無奈表示，「總之都只能看以前的影片回憶了，大家還有哪些覺得拆夥很可惜的YouTuber們嗎？」
其他網友則留言「比比內內，他們的互動關係真的是可遇不可求」、「張家兄弟，早餐吃到飽，親兄弟變陌生人」、「羽球隊」、「沒人提到頑game」、「Gino與脖子」、「How 哥和藍亦明」、「還有江老師跟Eric」。
有網友針對原PO提出的幾組YouTuber做出評論，「三妹那個感覺就是老師帶學生，學業念完就畢業的感覺。然後松鼠跟品子留下來當助教打工這樣。狠愛演目前只看牛排而已，另外兩個沒啥深度，大蛇丸只剩下減肥的好看跟feat」、「覺得最可惜的就是狠愛演，他們的組合真的超有料」、「這群人沒有鬧翻拆夥也沒有解散，只是頻道停更」。
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