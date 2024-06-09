快訊

我沒有不良生活習慣，為什麼還會得癌症？研究曝與3件事有關

輝達感謝17所大學產學合作 為何高教研發費企業只占1成？

郭智輝頻放砲「挺核」綠營炸鍋 凸顯行政立法溝通卡關

蔡阿嘎開除元老級員工 網盤點「鬧翻拆夥YouTuber」：最不捨這3人

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡阿嘎。圖／截自臉書／蔡阿嘎
蔡阿嘎。圖／截自臉書／蔡阿嘎

網紅蔡阿嘎經營YouTube頻道多年，與員工互動也成網友喜愛看的內容之一，6日卻突然發布聲明，指稱已解僱資深員工蘿拉，還表示其有不法行為。網友盤點「鬧翻拆夥的YouTuber們」，不少人都認為最可惜的是「狠愛演」，三人因不合導致在2020年宣布拆夥，引發粉絲不捨。

蔡阿嘎日前發出聲明，表示已解雇公司資深員工蘿拉，聲明中未言明事件經過，僅表示蘿拉認了不法行為，其作為阿嘎與公司其他員工事前皆不知情，如今已委託律師處理後續問題。

蔡阿嘎事件引發大批網友關注，一名網友在論壇Dcard以「那些鬧翻拆夥的YouTuber們…真的很可惜」為題發文，盤點拆夥的YouTuber，第一組為「狠愛演」，三人因私下不合導致拆夥，未來恐怕也難以合體，不過三人後續各自發展仍不錯，原PO感嘆「只能回憶了」。

第二組為「Toyz、周周」。他表示，「但這對我沒有覺得很可惜就是了」。第三組為「Hook、酷」，他認為兩人影片很有趣也很有火花，兩人不算拆夥，更像是「理念不合的朋友不一起玩」，並沒有工作上金錢的糾紛。

第四組為「這群人」，這群人成軍13年，以有趣且高質量影片獲許多網友喜愛，頻道有357萬訂閱者，去（2023）年無預警預告停更，令粉絲相當不捨。第五組為「賤葆、三妹」，該組也是在去年拆夥，賤葆坦言團隊感情變質，在國外大吵一架，因此做出拆夥決定。原PO無奈表示，「總之都只能看以前的影片回憶了，大家還有哪些覺得拆夥很可惜的YouTuber們嗎？」

其他網友則留言「比比內內，他們的互動關係真的是可遇不可求」、「張家兄弟，早餐吃到飽，親兄弟變陌生人」、「羽球隊」、「沒人提到頑game」、「Gino與脖子」、「How 哥和藍亦明」、「還有江老師跟Eric」。

有網友針對原PO提出的幾組YouTuber做出評論，「三妹那個感覺就是老師帶學生，學業念完就畢業的感覺。然後松鼠跟品子留下來當助教打工這樣。狠愛演目前只看牛排而已，另外兩個沒啥深度，大蛇丸只剩下減肥的好看跟feat」、「覺得最可惜的就是狠愛演，他們的組合真的超有料」、「這群人沒有鬧翻拆夥也沒有解散，只是頻道停更」。

Dcard YouTube YouTuber 蔡阿嘎

延伸閱讀

妹子路邊撿到穿山甲！躲箱子「蜷縮成球狀」影片萌翻眾人

陸網紅大讚星宇「航空業天花板」 網一聽機長廣播激動喊：K董開的！

12星座聚餐誰最護食？處女有口水病、魔羯在意差價、「這族群」每次都要分一口

低調不多話卻存在感超高！12星座老實人排行 天秤假誠懇、天蠍自帶光環

相關新聞

宅配物流會送上樓？他憂「沒隱私」 內行人曝：幫送還得多收費

物流宅配送到家相當方便，消費者連至超商店取的時間都能省下，不過有網友好奇「宅配司機送上樓是正常的服務嗎？」有人認為，送上樓不只沒有隱私，對司機而言也是加重勞務，若是要送上樓可能還須多收服務費。

蔡阿嘎開除元老級員工 網盤點「鬧翻拆夥YouTuber」：最不捨這3人

網紅蔡阿嘎經營YouTube頻道多年，與員工互動也成網友喜愛看的內容之一，6日卻突然發布聲明，指稱已解僱資深員工蘿拉，還表示其有不法行為。網友盤點「鬧翻拆夥的YouTuber們」，不少人都認為最可惜的是「狠愛演」，三人因不合導致在2020年宣布拆夥，引發粉絲不捨。

新竹「一顆肉粽90元」他驚呆！ 網笑：裡面包AI價值

端午佳節即將到來，不少人已經開始吃粽子慶祝，一名新竹網友就分享，他朋友為了應景，買了兩顆肉粽，本以為兩顆差不多90元，一問才發現這是一顆的價格，讓他不禁感嘆「新竹一個肉粽要90元？」

這人太狠了…當顏清標面喊「消波塊」還要求去罰站 網喊不得了：海線以後他管

鎮瀾宮董事長顏清標早年在江湖被稱「標哥」，顏家經常被網友用「消波塊」等印象掛勾，顏清標的一舉一動也受到不少關注，成為另類網紅。日前顏清標友人賴帝霖在IG發布短片，分享自己兒子「宏仔」和標哥的互動...

大陸人吃過愛不釋手！他曝台灣1甜點低調好吃 網驚呼超有名：老一輩都知道

許多外國旅客來台灣旅遊會買鳳梨酥、太陽餅和茶葉當伴手禮，近年來品項越來越多元，連泡麵、金門高粱、文具也在禮物名單...

她搭捷運聞到「妹妹腥味」！一票女性爆共鳴：擔心是自己的

搭乘大眾運輸工具時，最怕人潮擁擠又聞到異味。一名女網友分享，近日搭捷運上班時，突然聞到一股非常像「女性私密處的熟悉味道」，讓她相當尷尬。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。