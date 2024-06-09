新竹「一顆肉粽90元」他驚呆！ 網笑：裡面包AI價值
端午佳節即將到來，不少人已經開始吃粽子慶祝，一名新竹網友就分享，他朋友為了應景，買了兩顆肉粽，本以為兩顆差不多90元，一問才發現這是一顆的價格，讓他不禁感嘆「新竹一個肉粽要90元？」
原PO在PTT發文表示，端午節將至，他朋友近日為了應景，買了兩顆肉粽，並要他猜看看價錢。原PO目測後，以一顆粽子45元計算回答90元，沒想到朋友竟告訴他，是「一顆90元，兩顆180元」，價格為自己猜想的2倍，讓他驚訝不已，「新竹這什麼肉粽，一顆要90元？」
文章曝光後，網友不禁直呼，「20年來經濟最好」、「離開新竹什麼都便宜」、「裡面有包AI價值」、「AI做的」、「裡面包鮑魚吧」、「成本這麼高？」、「全台所得最高的地方，90元還好吧」、「新竹的薪水這麼高，還好吧」。
不過也有網友認為，現在粽子普遍都很貴，不需大驚小怪，「不只新竹，現在粽子很貴」、「公司端午送的粽子都是每顆200元起跳的那種」、「鼎泰豐肉粽一顆100元」、「一顆上千的也是有，90元的算啥呢」、「今天才看到一顆1萬多的」、「考量餡料可能包括肉類，加上其他原料的價格也可能水漲船高，總價提高也是正常的」。
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