這人太狠了…當顏清標面喊「消波塊」還要求去罰站 網喊不得了：海線以後他管

鎮瀾宮董事長顏清標早年在江湖被稱「標哥」，顏家經常被網友用「消波塊」等印象掛勾，顏清標的一舉一動也受到不少關注，成為另類網紅。日前顏清標友人賴帝霖在IG發布短片，分享自己兒子「宏仔」和標哥的互動過程，還稱這系列短片為「勇敢系列」，許多網友一看內容笑翻，幽默留言喊宏仔超勇敢「太狠了宏仔」、「海線以後應該都是他的」。

賴帝霖經常在IG分享顏清標和兒子「宏仔」的互動影片，有一次宏仔拿著長型枕頭問顏清標「阿公，這是什麼？」，顏清標回答「枕頭啊」，宏仔秒回「是消波塊」，雖然顏清標聽到表現看似鎮定，但嘴角還是忍不住上揚。

宏仔的童言童語讓標哥措手不及。圖／擷自IG

另外，有一次顏清標到賴帝霖家作客吃飯，宏仔秉持不浪費食物的精神，在顏清標舀湯時，童言童語說「爺爺你沒吃完就要去罰站」，結果吃完飯桌上還有菜，宏仔向前攔路說「阿公沒吃完就不行走」，顏清標直接呆住喊「蛤」，指著餐桌澄清自己真的已經吃完，賴帝霖見這幕表示「我不知道兒子管這麼多，管到海線去了」。

影片曝光後吸引網友熱烈討論，不少人笑翻留言，「標哥完全拿他沒辦法哈哈，我好想跟宏仔借一點勇敢！？」、「海線接班人」、「哈哈哈太可愛，宏仔管海線了」、「宏仔已經管到台灣海峽了」。