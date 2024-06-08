她搭捷運聞到「妹妹腥味」！一票女性爆共鳴：擔心是自己的

每個人運動的目的都不同，運動的方式和器具也有所差異，有一名女網友想要跳繩減肥，但家裡沒空間，又不想到戶外跳，因此想問用「無繩跳繩」的效果好不好？留言看法兩極，有過來人分享成果三個月瘦8公斤。

2024-06-07 18:24