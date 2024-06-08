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她搭捷運聞到「妹妹腥味」！一票女性爆共鳴：擔心是自己的
搭乘大眾運輸工具時，最怕人潮擁擠又聞到異味。一名女網友分享，近日搭捷運上班時，突然聞到一股非常像「女性私密處的熟悉味道」，讓她相當尷尬。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「搭捷運時聞到別人下面的味道」為題，指出近日搭捷運上班時，車廂內的人潮如沙丁魚般擁擠，雖然幸運搶到一個座位，但一坐下就聞到一股「熟悉的味道」撲鼻而來，非常像女性私密處的異味，讓她相當尷尬，同時也好奇大家是否有過類似的經驗？
貼文一出後，多數網友都有類似經驗，紛紛表示「我聞到過，立馬憋氣…只是也聞過自己的，回家趕快洗乾淨」、「聞到還會擔心是自己的」、「通常味道比較重應該是私密處感染」、「女生真的下面容易有味道，畢竟長在裡面」、「我之前也聞過一次，真的會擔心自己是否也有味道」、「除了私密處的異味，經血的味道也很可怕」。
此外，除了女性私密處的異味，也有部分網友分享其他經驗，紛紛回應「最怕穿背心的中學生」、「太熱了！有時候搭手扶梯，有些男生會有肥宅的汗臭味」、「我是北捷通勤族，有一兩次遇到有體味的人，真的不太舒服，但基本上只要轉個方向離一小段距離，就可以不太聞到了」、「搭公車搭捷運口罩必備，不然會被臭死」。
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