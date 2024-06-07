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不是超慢跑！ 網大推1居家運動：3個月瘦8公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
運動示意圖。 圖／ingimage
運動示意圖。 圖／ingimage

每個人運動的目的都不同，運動的方式和器具也有所差異，有一名女網友想要跳繩減肥，但家裡沒空間，又不想到戶外跳，因此想問用「無繩跳繩」的效果好不好？留言看法兩極，有過來人分享成果三個月瘦8公斤。

這名女網友在PTT發文表示，因為夏天到了，讓她開始想利用跳繩來減肥，但因為家裡空間不大，到戶外公共場所跳又很尷尬，因此想買「無繩跳繩」回來家裡用。原PO說無繩跳繩已經放在購物車很久了，但遲遲都沒有下訂，她想問有使用過的人運動效果好嗎？還是有推薦其他適合居家運動的物品呢？

貼文一出，多數人不以為然，「不管什麼運動能持續就有用啊」、「跟原地空手跳有什麼不一樣？」、「不會拿兩根免洗筷抓在手上跳」、「還是推有繩的，有繩的更可以訓練到全身的協調，運動量也比較大」、「沒毅力，買什麼都沒用」、「很難維持動力，後來我選擇超慢跑」、「沒用，會偷懶，手腕超酸」、「重訓直接增肌增基礎代謝量最有用，居家自體重量訓練就可以了」。

不過還是有人覺得效果不錯，「有用+1」、「有用啊，不會絆繩但夠重就累」、「我看跳繩影片跟著空手跳，加飲控，三個月瘦8公斤」、「就不用自己數」、「差在有沒有負重，我小球跟大球累的程度有差」。

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