快訊

他見賣場這台「懷舊電扇」逾5千元直呼好貴 過來人曝2優勢：值得

養小孩4階段根本是錢坑！「從出生到大學畢業」至少X百萬

AI指考能上台大醫科嗎？網紅實測「數學分數墊底」 僅能錄取2系

粽子吃膩了怎麼辦？她變出這道家常料理「意外好吃」 釣出更多創意吃法

聯合新聞網／ 綜合報導
端午粽子示意圖。圖/ingimage
端午粽子示意圖。圖/ingimage

許多人在端午節這段期間都會拿到不少粽子，不僅吃太多容易消化不良，也很容易膩。有一名女網友突發奇想，把粽子做成炒飯，意外地覺得美味，也掀起話題，不少人也分享自己特殊的創意吃法。

這名女網友在臉書「爆廢1公社」發文透露，雖然端午節還沒到，但卻已經吃了好幾天的粽子，日前她心血來潮，把粽子弄成像蛋炒飯，不僅有蛋，還加入蔥、脆瓜等配料下去炒，沒想到竟意外地好吃，讓她相當驚艷，原PO想問大家粽子還有什麼吃法？

貼文引起眾人熱議，「快去看醫師，我認為妳已經吃粽子吃出抑鬱了」、「怎麼炒散的，我就問？」、「不要阻止我喔，我也要來炒看看」、「看起來好好吃」、「好好的粽子變成炒飯，現在粽子還蠻貴的」、「看起來不錯，只是熱量再破表」。

還有不少老饕分享各種創新做法，「用煎的」、「冷凍的粽子直接啃，冰冰涼涼，超級Q彈」、「聽說煮鹹粥也好吃」、「加高麗菜絲或現在盛產的綠竹筍絲煮成鹹粥，還是加香菜包成海苔卷也不錯吃」、「煮成糯米蛋花湯也不錯」、「肉粽直接打開，用沙拉醬和蒸肉粉反覆沾裹，入氣炸鍋炸酥、出鍋，趁熱擦上黑巧克力和脆笛酥，黑巧克力融化的鹹甜交織，肉粽甜鹹新吃法」。

原PO把粽子做成蛋炒飯，掀起網友的討論。 圖擷自爆廢1公社
原PO把粽子做成蛋炒飯，掀起網友的討論。 圖擷自爆廢1公社

端午節 粽子

延伸閱讀

金鐘女星驚爆「父吃粽子噎死」！長輩覺得丟臉拒曝真正死因

過端午吃粽4小撇步！ 新竹縣府推出健康飲食地圖

一顆有心愛的粽子 就是這麼好吃 台東米鄉包粽分享愛

台中照顧失智妻18載 阿皓爺爺：最想念妻親自包的肉粽

相關新聞

粽子吃膩了怎麼辦？她變出這道家常料理「意外好吃」 釣出更多創意吃法

許多人在端午節這段期間都會拿到不少粽子，不僅吃太多容易消化不良，也很容易膩。有一名女網友突發奇想，把粽子做成炒飯，意外地覺得美味，也掀起話題，不少人也分享自己特殊的創意吃法。

台南媳婦見桌上這一盤嚇到 老饕大讚人間極品：不早起有錢也買不到

台灣小吃種類繁多，有些地方還只有當地才看得到的特殊食物。一名台南媳婦在臉書PO出一張照片，只見桌上有一盤深色、捲曲的料理，看起來有點詭異，而照片一出，許多老饕立刻認出這是「虱目魚腸」，而且是產地限定，南部才看得到。

不要玩食物！內行人分享八方雲集「3隱藏吃法」網不認同：邪教

說到鍋貼水餃，多數人第一個想到的應該就是知名連鎖店「八方雲集」。有網友PO文分享自己在八方雲集都吃什麼，除了一般的餐點，還分享了3種隱藏版進階吃法，引起網友熱議。

日本人來台指名衝「本土生活百貨」爆買 網封「台版唐吉訶德」推4共同點

知名日式賣場「唐吉訶德」（DON DON DONKI）自從進駐台灣以來便話題不斷，也吸引許多人潮前往購物。然而，一名網友近期表示和日本朋友在聊天…

逼近百元！他見1平民美食漲到便當價 眾人嚇傻：吃不起

物價頻頻上漲，民眾感嘆錢越來越薄，都被通膨吃掉了，不少深受歡迎的平價小吃，現在也都不平價了。有一名網友發文抱怨，昨（4）日去買一份臭豆腐，沒想到竟然要價90元，讓他嚇得直呼「怎麼這麼貴？」貼文也引起不少討論。

解除封印！她開箱「必勝客庫洛魔法使披薩」還原度超高 網曝真實口感

知名連鎖披薩店「必勝客」，時常推出吸睛商品，例如芝心雙粿草仔龜比薩、香菜皮蛋豬血糕披薩等獵奇口味，挑戰消費者的味蕾。近日，更與經典動漫《庫洛魔法使》聯名，推出小櫻魔仗造型披薩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。