粽子吃膩了怎麼辦？她變出這道家常料理「意外好吃」 釣出更多創意吃法

許多人在端午節這段期間都會拿到不少粽子，不僅吃太多容易消化不良，也很容易膩。有一名女網友突發奇想，把粽子做成炒飯，意外地覺得美味，也掀起話題，不少人也分享自己特殊的創意吃法。

這名女網友在臉書「爆廢1公社」發文透露，雖然端午節還沒到，但卻已經吃了好幾天的粽子，日前她心血來潮，把粽子弄成像蛋炒飯，不僅有蛋，還加入蔥、脆瓜等配料下去炒，沒想到竟意外地好吃，讓她相當驚艷，原PO想問大家粽子還有什麼吃法？

貼文引起眾人熱議，「快去看醫師，我認為妳已經吃粽子吃出抑鬱了」、「怎麼炒散的，我就問？」、「不要阻止我喔，我也要來炒看看」、「看起來好好吃」、「好好的粽子變成炒飯，現在粽子還蠻貴的」、「看起來不錯，只是熱量再破表」。

還有不少老饕分享各種創新做法，「用煎的」、「冷凍的粽子直接啃，冰冰涼涼，超級Q彈」、「聽說煮鹹粥也好吃」、「加高麗菜絲或現在盛產的綠竹筍絲煮成鹹粥，還是加香菜包成海苔卷也不錯吃」、「煮成糯米蛋花湯也不錯」、「肉粽直接打開，用沙拉醬和蒸肉粉反覆沾裹，入氣炸鍋炸酥、出鍋，趁熱擦上黑巧克力和脆笛酥，黑巧克力融化的鹹甜交織，肉粽甜鹹新吃法」。