台南媳婦見桌上這一盤嚇到 老饕大讚人間極品：不早起有錢也買不到

台灣小吃種類繁多，有些地方還只有當地才看得到的特殊食物。一名台南媳婦在臉書PO出一張照片，只見桌上有一盤深色、捲曲的料理，看起來有點詭異，而照片一出，許多老饕立刻認出這是「虱目魚腸」，而且是產地限定，南部才看得到。

從原PO在臉書「爆廢1公社」貼出的照片看到，桌上一個白色的盤子裝著一堆有黑色、棕色，而且形狀呈現捲曲的食物，她說自己身為台南媳婦，但看到這盤東西還是會被嚇到。

不少老饕一眼就認出這是虱目魚腸，而且價格不便宜，「虱目魚腸極品」、「每天吃都不膩」、「三餐吃都沒問題」、「這盤台北基本300，已羨慕」、「這份量在台南買至少要150以上」、「很少人懂的美味」、「南部才有的美食」、「我也是台南媳婦，但一吃愛上，很好吃」、「想吃有時還買不到」、「這味…想吃還不一定吃得到」、「晚起床的我，已經買不到好幾年了，不早起有錢也買不到」、「配啤酒的人間極品」、「好吃，但是不能看著外表吃」。

還有人分享美味吃法，「加上檸檬汁+胡椒粉，完美」、「煎魚腸好吃」、「乾煎虱目魚內臟好吃喔」、「別撒胡椒鹽，改用糖粉就好吃多了」、「我不是台南人，虱目魚腸煎乾的很香」、「中小火半煎炸，起鍋前大火催一下，上桌就會恰恰香香…搭配胡椒鹽、薑絲，我的媽…以後吃不到怎麼辦」、「熱魚腸要搭薑絲，冷掉蠻腥的」。

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